2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Эк Балам — могущественный город Черного Ягуара

Первый город, который вы посетите, обнаружили лишь в 1980 году, и многие руины все еще скрыты в джунглях, поэтому археологические раскопки не прекращаются до сих пор. Оттого исследовательских дух проявляется здесь с особой силой! Вы познакомитесь с 10-вековой историей одного из самых влиятельных майянских городов позднего классического периода на полуострове Юкатан. Сельва прекрасно сохранила древние постройки — вы увидите единственный из известных комплексов, где сохранились образцы декоративной резьбы по гипсу, некогда украшавшей все здания майя. Осмотрите Акрополь и храм со входом, выполненным в виде открытой пасти хищника с клыками. А также исследуете архитектуру овального дворца зданий-близнецов, традиционное поле для игры в мяч и изысканные фрески башни Эль-Торре.

Заповедник Рио Лагартос — дикая природа Мексики

Затем вы отправитесь на север Юкатана, в природный парк и заповедник с фантастическим разнообразием пернатых. Увидите изящных розовокрылых фламинго, пеликанов, орлов, бакланов, древесных аистов, фрегатов и многих других птиц. Проплывете на лодке по мангровым зарослям и лагунам заповедника. И, конечно, встретите местных царей фауны — крокодилов, благодаря которым комплекс и получил свое название. В Рио Лагартос их популяция насчитывает больше 1500 особей, а сами особи впечатляют своими размерами — многие вырастают до 6 метров в длину!

Сказочные Розовые озера

В завершение вы посетите солевые озера Лос Колорадос, где сможете оценить красоту неземного сочетания природных цветов: розовых оттенков водной глади, белоснежных берегов и лазурного неба. Прогуливаясь вдоль водоемов, вы узнаете о микрорачках артемия и красноватом планктоне, придающим розовый цвет не только воде озёр, но и оперению фламинго. Услышите о свойствах воды с плотностью, сравнимой с Мертвым морем. И, конечно, сможете сделать потрясающие снимки.

🕟 Тайминг

05:00-06:00 — выезд из отелей на экскурсию.

09:00 — вход в археологическую зону Эк Балам

10:30 — выезд к заповеднику Рио Лагартос

11:30 — плавание на лодке по мангровым зарослям и лагунам заповедника

14:30 — обед

15:20 — выезд в Канкун

18:30-19:30 — прибытие в отель