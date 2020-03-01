Арсен проводит ещё 6 экскурсий

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Животный мир Мексики, катание по подземным рекам, снорклинг, ферма орхидей, этно-шоу и многое другое

Арсен
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Арсен – представитель гидов
Целый комплекс крутых развлечений и море впечатлений за один день — вот что такое тур в Xcaret! Вы понаблюдаете за десятками видов диковинных животных и птиц, живущих почти в естественных условиях обитания; проплывёте по сказочным подземным рекам, образующим причудливую систему пещер под Юкатаном, а также посмотрите на скатов, акул, черепах, дельфинов и тропических рыбок в океанариуме и бассейнах.

Кроме того, вы познакомитесь с этнографическими экспонатами прежних цивилизаций и посмотрите яркие костюмированные шоу, воспроизводящие ритуалы и сцены из мистической жизни древних майя.
$149 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 13 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча на ресепшене вашего отеля
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Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры
Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры

Что вас ожидает

Xcaret в переводе с языка майя означает «маленькая бухта». Архитектурный, экологический, археологический и культурно-развлекательный комплекс на берегу Карибского моря в Ривьера-Майя — один из самых больших и известных в мире.

Животный мир Мексики
Ранним утром вы отправитесь знакомиться с богатой флорой и фауной полуострова Юкатан. Погуляете по огромной территории парка, послушаете пение райских птиц, понаблюдаете за разговорчивыми цветастыми попугаями ара, рассмотрите забавных носух и обезьянок. А еще посетите зоопарк со множеством животных, для которых создали максимально естественные условия, взглянете на морских жителей в океанариуме и, при желании, поплаваете с умными и весёлыми дельфинами.

Водные развлечения
После этого вы отправитесь в яркое путешествие по подземной реке и сказочным карстовым пещерам, где увидите уникальные скальные образования и морские окаменелости, попрыгаете с плотов и вдоволь наплаваетесь. Желающие смогут попрактиковаться в снорклинге и оценить красоту подводного мира.

Орхидеи, грибы и шоу о майянской культуре
Затем вы посетите экологическую ферму орхидей и грибов, попутно встречая костюмированные представления с майскими ритуалами и обрядами. Попробуете вызвать дождь с местными шаманами и заглянете в настоящую деревню майя с древним кладбищем. А в завершение вас будет ждать одно из самых запоминающихся событий в парке Xcaret — шоу «Вся Мексика», где сочетаются яркий колорит народов, населяющих современную Мексику, и дух богатейшей истории. Помимо исторического шоу, здесь вы увидите танец поклонения огню и интересное шоу ковбоев.

🕟 Тайминг
07:30- 09:00 — выезд из отелей на экскурсию.
09:00 — вход в парк Шкарет
09:00-17:00 — дневные развлечения на территории парка
17:00 — шоу-танец «Поклонение огню»
18:00 — ковбой-шоу
19:00 — феерическое шоу Шкарет «Вся Мексика»
21:00 — выезд в отель
21:30-22:30 — прибытие в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: камера хранения, все входные билеты, трансфер от вашего отеля, вечерняя шоу-программа, оборудование для снорклинга.
  • Не включено в стоимость: фотографии, сувениры, водные виды развлечений, плавание с дельфинами.
Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры
Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры
Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры
Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры
Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры
Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры
Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры
Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры
Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры
Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры
Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры
Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры
Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры
Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры
Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры
Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры
Эко-парк Шкарет: слияние дикой природы и майянской культуры

Экскурсия проводится ежедневно в 07:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшене вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Арсен
Арсен
Доброго времени суток, дорогие друзья! ​ Меня зовут Арсен, я нашел свое призвание в сфере туризма в 2001 году, побывал во многих странах ЮВА, 5 лет работал в Турции и 6 лет Таиланде, а почти 6 лет назад приехал в Мексику и полюбил её всем сердцем! Я работаю в команде профессиональных гидов, и мы бесконечно счастливы, что вы выбрали для своего путешествия эту удивительную и загадочную страну. Мы будем рады познакомить вас с ее культурой, историей и традициями, сделав все возможное, чтобы вы полюбили Мексику так же, как и мы!
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Арсен проводит ещё 6 экскурсий

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