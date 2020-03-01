Арсен проводит ещё 6 экскурсий

Xcaret в переводе с языка майя означает «маленькая бухта». Архитектурный, экологический, археологический и культурно-развлекательный комплекс на берегу Карибского моря в Ривьера-Майя — один из самых больших и известных в мире.
Животный мир Мексики
Ранним утром вы отправитесь знакомиться с богатой флорой и фауной полуострова Юкатан. Погуляете по огромной территории парка, послушаете пение райских птиц, понаблюдаете за разговорчивыми цветастыми попугаями ара, рассмотрите забавных носух и обезьянок. А еще посетите зоопарк со множеством животных, для которых создали максимально естественные условия, взглянете на морских жителей в океанариуме и, при желании, поплаваете с умными и весёлыми дельфинами.
Водные развлечения
После этого вы отправитесь в яркое путешествие по подземной реке и сказочным карстовым пещерам, где увидите уникальные скальные образования и морские окаменелости, попрыгаете с плотов и вдоволь наплаваетесь. Желающие смогут попрактиковаться в снорклинге и оценить красоту подводного мира.
Орхидеи, грибы и шоу о майянской культуре
Затем вы посетите экологическую ферму орхидей и грибов, попутно встречая костюмированные представления с майскими ритуалами и обрядами. Попробуете вызвать дождь с местными шаманами и заглянете в настоящую деревню майя с древним кладбищем. А в завершение вас будет ждать одно из самых запоминающихся событий в парке Xcaret — шоу «Вся Мексика», где сочетаются яркий колорит народов, населяющих современную Мексику, и дух богатейшей истории. Помимо исторического шоу, здесь вы увидите танец поклонения огню и интересное шоу ковбоев.
🕟 Тайминг
07:30- 09:00 — выезд из отелей на экскурсию.
09:00 — вход в парк Шкарет
09:00-17:00 — дневные развлечения на территории парка
17:00 — шоу-танец «Поклонение огню»
18:00 — ковбой-шоу
19:00 — феерическое шоу Шкарет «Вся Мексика»
21:00 — выезд в отель
21:30-22:30 — прибытие в отель