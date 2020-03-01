Арсен проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Xcaret в переводе с языка майя означает «маленькая бухта». Архитектурный, экологический, археологический и культурно-развлекательный комплекс на берегу Карибского моря в Ривьера-Майя — один из самых больших и известных в мире.

Животный мир Мексики

Ранним утром вы отправитесь знакомиться с богатой флорой и фауной полуострова Юкатан. Погуляете по огромной территории парка, послушаете пение райских птиц, понаблюдаете за разговорчивыми цветастыми попугаями ара, рассмотрите забавных носух и обезьянок. А еще посетите зоопарк со множеством животных, для которых создали максимально естественные условия, взглянете на морских жителей в океанариуме и, при желании, поплаваете с умными и весёлыми дельфинами.

Водные развлечения

После этого вы отправитесь в яркое путешествие по подземной реке и сказочным карстовым пещерам, где увидите уникальные скальные образования и морские окаменелости, попрыгаете с плотов и вдоволь наплаваетесь. Желающие смогут попрактиковаться в снорклинге и оценить красоту подводного мира.

Орхидеи, грибы и шоу о майянской культуре

Затем вы посетите экологическую ферму орхидей и грибов, попутно встречая костюмированные представления с майскими ритуалами и обрядами. Попробуете вызвать дождь с местными шаманами и заглянете в настоящую деревню майя с древним кладбищем. А в завершение вас будет ждать одно из самых запоминающихся событий в парке Xcaret — шоу «Вся Мексика», где сочетаются яркий колорит народов, населяющих современную Мексику, и дух богатейшей истории. Помимо исторического шоу, здесь вы увидите танец поклонения огню и интересное шоу ковбоев.

🕟 Тайминг

07:30- 09:00 — выезд из отелей на экскурсию.

09:00 — вход в парк Шкарет

09:00-17:00 — дневные развлечения на территории парка

17:00 — шоу-танец «Поклонение огню»

18:00 — ковбой-шоу

19:00 — феерическое шоу Шкарет «Вся Мексика»

21:00 — выезд в отель

21:30-22:30 — прибытие в отель