в пятницу в 06:30

Инста-тур по Тулуму

Эксклюзивная поездка к вдохновляющим и необычным местам в окрестностях древнего мексиканского города

В группе
до 17 чел.
В группе до 17 человек вы отправитесь в путешествие, полное ярких красок, креатива и неожиданных локаций.

Сфотографируетесь у арт-объекта «Тулум», перенесетесь во времена древних майя и узнаете, какую роль в их жизни играл нынешний модный курорт.

Осмотрите удивительную инсталляцию Даниэля Поппера и побываете в нестандартном пространстве Sfer Ik.

А еще искупаетесь в прохладном сеноте.
Инста-тур по Тулуму
Инста-тур по Тулуму
Инста-тур по Тулуму
Инста-тур по Тулуму
Инста-тур по Тулуму
Инста-тур по Тулуму
Инста-тур по Тулуму
Инста-тур по Тулуму
Инста-тур по Тулуму
Инста-тур по Тулуму
Инста-тур по Тулуму
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

🚙 Утром мы заедем за вами в отель и на комфортабельном микроавтобусе направимся к археологическим памятникам Тулума раньше остальных путешественников. По пути гид расскажет интересные факты из истории Мексики.

📷 Первая достопримечательность — инста-точка при въезде в Тулум. Нельзя проехать мимо этой локации, не сфотографировавшись на фоне гигантских букв!

🏞 Далее вам предстоит погружение в доколумбовый мир. В историко-археологическом комплексе вы осмотрите древние памятники и услышите интересные факты о месте, которое во времена майя было крупнейшим логистическим центром на полуострове Юкатан.

💚 Гвоздь инста-программы — всемирно известная скульптура Даниэля Поппера Ven a La Luz. Этот памятник современному искусству никого не оставляет равнодушным — настолько захватывающе и необычно выглядит гигантская фигура. Если будет доступ, можно будет осмотреть и другие произведения этого художника.

🎑 Продолжение экскурсии — известный своим оригинальным архитектурным стилем отель Azulik, а точнее его восхитительный дом-музей Sfer Ik.

🌊 В завершение вы посетите сенот, возле которого сможете пообедать и после поплавать в прохладной прозрачной воде необычного водоема.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер из вашего отеля, сопровождение русскоговорящего гида, обед с напитками, входные билеты по программе.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится
Когда: в пятницу в 06:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в пятницу в 06:30

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👥Групповые🧒Можно с детьми⚙️Необычные

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