в пятницу в 06:30

Что вас ожидает

🚙 Утром мы заедем за вами в отель и на комфортабельном микроавтобусе направимся к археологическим памятникам Тулума раньше остальных путешественников. По пути гид расскажет интересные факты из истории Мексики.

📷 Первая достопримечательность — инста-точка при въезде в Тулум. Нельзя проехать мимо этой локации, не сфотографировавшись на фоне гигантских букв!

🏞 Далее вам предстоит погружение в доколумбовый мир. В историко-археологическом комплексе вы осмотрите древние памятники и услышите интересные факты о месте, которое во времена майя было крупнейшим логистическим центром на полуострове Юкатан.

💚 Гвоздь инста-программы — всемирно известная скульптура Даниэля Поппера Ven a La Luz. Этот памятник современному искусству никого не оставляет равнодушным — настолько захватывающе и необычно выглядит гигантская фигура. Если будет доступ, можно будет осмотреть и другие произведения этого художника.

🎑 Продолжение экскурсии — известный своим оригинальным архитектурным стилем отель Azulik, а точнее его восхитительный дом-музей Sfer Ik.

🌊 В завершение вы посетите сенот, возле которого сможете пообедать и после поплавать в прохладной прозрачной воде необычного водоема.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер из вашего отеля, сопровождение русскоговорящего гида, обед с напитками, входные билеты по программе.