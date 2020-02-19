  1. Мексика
  2. Экскурсии

  3. Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан

Поплавать в чистейшей воде святых источников майя и полюбоваться уникальными природными «колодцами»

Ева
Задать вопрос
Ева – ваш гид
Приглашаю отправиться в путешествие к карстовым пещерам и подземным озерам и насладиться загадочной мексиканской природой.

Вы впечатлитесь сталактитами и сталагмитами, искупаетесь в кристально чистой воде, полюбуетесь свисающими лианами, причудливыми корнями деревьев, зеленью и цветами.

Я расскажу «живым» языком, что такое сеноты, как они образовались и какое значение имели для древних майя.

Вы откроете для себя уникальный новый мир и убедитесь, что Мексика — действительно другая планета с удивительными ландшафтами, традициями и тайнами.
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан

Что вас ожидает

Экзотический мир подземных пещер, лиан и священных озер
Вы посетите открытые и закрытые сеноты. Открытые напомнят вам экзотические колодцы со свисающими по стенам лианами и корнями деревьев или острова, которые окружают прозрачные воды святых источников. Закрытые сеноты — это пещеры с подземными озерами чистейшей голубой воды, где вы сможете поплавать, погулять и полюбоваться каменными сводами, сталактитами и сталагмитами. Я расскажу, почему некоторое сеноты становились местами для жертвоприношений, какой смысл вкладывали древние в эти ритуалы и как о них стало известно современному миру.

Загадки сенотов и цивилизации майя
Я расскажу, как в Мексике образовались сеноты, повлияла ли на этот процесс геология региона, какую роль сыграли в истории сенотов древний метеорит и вымирание динозавров. Майя называли сеноты «вратами в царство мертвых» и считали их воды священными. Вы узнаете, с какими таинственными находками столкнулись в сенотах дайверы-спелеологи, с какими богами древних майя связаны эти артефакты и что именно люди просили у высших существ. А еще я обязательно расскажу о современных потомках майя: какие обычаи сохранились до наших дней, почему майя утратили письменность и как большинство из них живет в новом мире.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию проведу для вас я и водитель на автомобиле Renaul Duster
  • По вашему желанию я могу скорректировать маршрут и количество посещаемых сенотов и пещер

Дополнительные расходы

  • Бензин и платные дороги — около 140$ в зависимости от расположения вашего отеля
  • Напитки и еда
  • Входные билеты в сеноты — 10-15$ с человека
  • В открытый сенот можно добраться пешком или на велорикшах/велосипедах — 3-9$ с человека
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан
Из Канкуна к озерам и пещерам полуострова Юкатан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ева
Ева
Я в Мексике с 2016 года. Все это время очень активно ездила по стране, изучала как популярные, так и малоизвестные (их оказалось намного больше) туристические маршруты и достопримечательности. Именно в Мексике началось мое увлечение древностями и тайнами и появилось желание делиться знаниями с путешественниками. Я помогу вам посетить действительно красивые и вдохновляющие места, не исхоженные толпами туристов, и узнать о древних майя и таинственной природе в формате увлекательного рассказа, без скучного перечисления дат и цифр. Я всегда спрашиваю путешественников, что именно они хотели бы услышать и на чем сделать акцент. Самое большое удовольствие для меня — общение с искренне заинтересованными и думающими людьми.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

19 февраля 2020
Были на экскурсии 11 февраля. Замечательно провели время. Посмотрели удивительные сеноты и пещеры, не заезженные туристами. Огромное спасибо Еве и Антону. Они нам показали несколько другую Мексику.

Экскурсии по пригородам Канкуна

Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружениеПодводный музей в Канкуне: ваше первое погружениеПодводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
$120 за человека
4 часа
3 отзыва
Совершить дебют в дайвинге и увидеть завораживающие скульптуры музея под водой
Подводный музей — пожалуй, самая интересная достопримечательность Канкуна. На глубине от 2 до 10 метров выставлены 400 реалистичных человеческих фигур. Этот музей — своеобразный призыв к защите хрупкой экосистемы коралловых рифов. Сегодня его статуи стали новым домом для морских обитателей. В ходе программы вы научитесь управляться с подводным снаряжением, погрузитесь под воду и исследуете это таинственное место, сочетающее природную красоту и талант человека.
Водные заповедники, Замок пирата и мир животных МексикиВодные заповедники, Замок пирата и мир животных МексикиВодные заповедники, Замок пирата и мир животных Мексики
$125 за человека
12 часов
16 отзывов
Искупаться в сеноте, полюбоваться розовыми озерами и встретить прекрасных обитателей планеты
Приготовьтесь к насыщенному яркому дню — вы посетите самые красивые места полуострова Юкатан и познакомитесь с животным миром Мексики. В программе водные чудеса, купание в сеноте и Мексиканском заливе, а также замок пирата. На моторных лодках вы проедете сквозь мангровые джунгли в заповеднике Рио Лагартос и познакомитесь с фламинго. А «десертом» станут удивительные розовые озера!
День приключений в экстрим-парке XplorДень приключений в экстрим-парке XplorДень приключений в экстрим-парке Xplor
$145 за человека
10 часов
1 отзыв
Сафари на вездеходах, сплав по подземной реке, полет на зиплайнах и другие развлечения в джунглях
Аттракционы в тематическом парке Xplor обеспечат вам ураган эмоций и впечатлений. Вы исследуете тропический лес во время сафари и сталактиты подземных пещер с прозрачной рекой. Полетаете «как супермен» и насладитесь почти дикой красотой природы.
Чичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и ТулумЧичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и ТулумЧичен-Ица, сенот Ик-Киль, Коба и Тулум
$150 за человека
13 часов
6 отзывов
Познакомиться с культовыми памятникам Юкатана и стать ближе к пониманию мира майя-тольтеков
В этой программе объединены достопримечательности, которые идеально дополняют друг друга в путешествии к легендарным цивилизациям Древней Мексики. Вы познакомитесь с богатой мифологией и верованиями майя-тольтеков; изучите архитектуру и символику величественных построек, от которых захватывает дух; узнаете о древней астрономии и ритуальной игре в мяч; подниметесь на самую высокую пирамиду Юкатана и посетите мистические храмы. Услышите легенды о таинственном исчезновении майя и их пророчествах. А также искупаетесь в лазурном сеноте Ик-Киль и отдохнете на чудесном пляже в Тулуме.
Контой и Исла Мухерес: райские острова МексикиКонтой и Исла Мухерес: райские острова МексикиКонтой и Исла Мухерес: райские острова Мексики
$129 за человека
12 часов
Получить удовольствие от красоты и многообразия природы в самых уютных уголках страны
Этот день станет незабываемым погружением в идиллические пейзажи карибских островов. На территории необитаемого экологического заповедника Контой вы отдохнете на белоснежных пляжах, понаблюдаете за райскими птицами, скатами и тропическими рыбками. В тематическом музее откроете особенности местной флоры и фауны с местным биологом. А на Острове Женщин покатаетесь на гольф-карах, посетите черепашью ферму, увидите роскошные виллы и рыбацкие домики коренных жителей. И почувствуете особую атмосферу дайверской «тусовки» — ведь ко второму по величине коралловому рифу стекаются со всего мира!
Эк Балам, Рио Лагартос и Розовые озераЭк Балам, Рио Лагартос и Розовые озераЭк Балам, Рио Лагартос и Розовые озера
$140 за человека
12 часов
2 отзыва
Исследовать редкие руины майя, погрузиться в мир экзотической фауны и увидеть неземные пейзажи озер
Вы посетите недавно открытую археологическую зону Эк Балам, увидите сбереженные джунглями руины древних построек и познакомитесь с историей одного из самых могущественных городов майянской цивилизации. Прогуляетесь и покатаетесь на лодочке по заповеднику Рио Лагартос, наблюдая за многочисленными стаями тропических пернатых и грозными шестиметровыми крокодилами. А в завершение отправитесь к озёрам Лос Колорадос, где бесконечная синева неба встречается на горизонте с нежно-розовой водной гладью, переходящей в белоснежные соляные берега.

Выбирайте и другие экскурсии в Канкуне

Необычные маршрутыНа автомобилеАктивный отдыхЗа городомНа автобусеНа корабликеОбзорныеГрупповыеПешкомИстория и архитектураВсеБилеты в музеиВ другой городТрансферыИндивидуальные