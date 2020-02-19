Что вас ожидает

Экзотический мир подземных пещер, лиан и священных озер

Вы посетите открытые и закрытые сеноты. Открытые напомнят вам экзотические колодцы со свисающими по стенам лианами и корнями деревьев или острова, которые окружают прозрачные воды святых источников. Закрытые сеноты — это пещеры с подземными озерами чистейшей голубой воды, где вы сможете поплавать, погулять и полюбоваться каменными сводами, сталактитами и сталагмитами. Я расскажу, почему некоторое сеноты становились местами для жертвоприношений, какой смысл вкладывали древние в эти ритуалы и как о них стало известно современному миру.

Загадки сенотов и цивилизации майя

Я расскажу, как в Мексике образовались сеноты, повлияла ли на этот процесс геология региона, какую роль сыграли в истории сенотов древний метеорит и вымирание динозавров. Майя называли сеноты «вратами в царство мертвых» и считали их воды священными. Вы узнаете, с какими таинственными находками столкнулись в сенотах дайверы-спелеологи, с какими богами древних майя связаны эти артефакты и что именно люди просили у высших существ. А еще я обязательно расскажу о современных потомках майя: какие обычаи сохранились до наших дней, почему майя утратили письменность и как большинство из них живет в новом мире.