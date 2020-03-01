Арсен проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Заповедник Контой, или мексиканский «Баунти»

Оказавшись на острове, вы наверняка вспомните ту самую рекламу про райское наслаждение — воображаемые виды здесь становятся реальностью! Прекрасные пляжи, кристально чистая лазурная вода и целая морская вселенная. Вы отдохнете на безлюдных диких берегах, где разрешено гостить лишь ограниченным группам людей и только до заката. Оцените пейзажи со смотровой площадки и посетите с профессиональным биологом музей флоры и фауны, где узнаете о многообразии местных животных, рыб и птиц. А затем понаблюдаете за обитателями рифа со снорклинг-оборудованием.

Остров Женщин — смесь культур и атмосфера релакса

Покинув остров Контой, вы отправитесь на расположенный неподалеку Исла Мухерес. Здесь вы встретите поселения местных рыбаков, роскошные прибрежные виллы иностранной богемы, дайверов со всего мира, любителей тропической неги и вечерней сальсы. Покатаетесь по колоритным улочкам на гольф-карах и познакомитесь с местными достопримечательностями: древними храмами майянской богини Ишчель, красочным домом Крайола и экологическим проектом дома из бутылок Джойскси. Побываете на черепашьей ферме, заглянете в старый маяк и, конечно, отдохнёте на прекрасном пляже. А кто не захочет греться на солнышке или купаться в бирюзовых водах, сможет прогуляться по магазинам или барам — на острове превосходная инфраструктура.

🕟 Тайминг

06:30 — 07:00 — выезд из отелей на экскурсию

08:00 — встреча на пирсе

08:30 — отправление на остров

09:20 — остановка на снорклинг

10:00 — остров Контой

12:00 — обед на острове

13:00 — отплытие на Остров Женщин

13:40 — прогулка по Острову Женщин

15:00 — отправление в Канкун

15:30 — прибытие в Канкун

16:30-17:30 — прибытие в отель