Арсен проводит ещё 6 экскурсий

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  3. По острову Косумель на джипах!

Обзорное авто-путешествие с заездом на баунти-пляжи, в живописный парк и на текильное производство

Арсен
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Арсен – представитель гидов
Эта поездка понравится тем, кто хочет полюбоваться красивыми пейзажами, с ветерком промчаться по извилистым дорожкам самого большого мексиканского острова, отдохнуть в живописной лагуне с бирюзовой водой, провести время на уединённом пляже, где никогда не бывает водорослей, и закрепить положительные эмоции дегустацией самого мексиканского напитка — текилы!
$110 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча на ресепшене вашего отеля
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По острову Косумель на джипах!
По острову Косумель на джипах!

Что вас ожидает

Держим курс на остров
Начнем приключение со встречи в Плая-дель-Кармен на 5-й Авеню. Оттуда на паромах поплывём на остров Косумель, где вас уже будут ждать гиды на инструктаж. Первое, что мы сделаем по прибытии, — посетим живописный парк Чанкнааб, где вы отыщете более 450 видов растений, погуляете по стройным аллеям и возможно даже встретите черепаху. А после прогулки чудесно отдохнёте на чистейшем пляже, либо нырнёте с маской и трубкой поизучать местных морских обитателей. ⠀

Обед, маяк и восхитительные панорамы
Вдоволь накупавшись и нагулявшись, мы вкусно пообедаем и на джипах направимся в эко-парк Пунта Сур. Здесь вы увидите не местную достопримечательность, а романтику во плоти — маяк с музеем. С его смотровой площадки открывается потрясающий вид на остров. Место так и просит вас достать камеру и сделать красивейшие кадры окрестностей и себя на их фоне! А пока вы будете наслаждаться живописностью места, я поделюсь с вами увлекательными историями о таинственном маяке и острове Косумель.

Идеальный пляж и кругосветка по острову на джипах
После маяка вы поедете на пляж Сиело — там нет ни водорослей ни волн — удивительно тихое место. Только вы, море и безупречные песчаные полосы — что ещё нужно для счастья городского человека? Отдохнув и насладившись природой, мы отправимся в путешествие по острову, на всё тех же джипах. На пути встретится небольшое текильное производство, где мы остановимся и продегустируем самый мексиканский напиток.

Закончим поездку на паромах, которые вернут вас обратно в Плаю-дель-Кармен.

Программа:

6:30-8:00 выезд из отелей
8:30 прибытие на место встречи
9:00 отправление на пароме на остров Косумель
10:00 встреча с гидом для инструктажа
10:30 прибытие в парк Чанкнааб и снорклинг
12:00 обед
12:40 прогулка по парку
13:40 выезд на джипах в эко-парк Пунта Сур
14:00 остановка для подъема на маяк
14:30 прибытие на пляж Сиело
16:00 отправление на текильное производство
17:30 выезд в порт
18:30 прибытие и свободное время
19:15 отправление парома в Плая дель Кармен
20:00 прибытие в Плаю дель Кармен и трансфер в отели

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — трансфер от и до отеля
    — паром на Косумель
    — джипы
    — обед
    — оборудование для снорклинга
    — дегустационные образцы текилы.
  • В стоимость не включено:
    — портовый сбор 5 долларов США
    — напитки и коктейли на пляже.
  • Что взять с собой:
    — купальные принадлежности
    — полотенце
    — крем для защиты от загара.
  • Транспорт, которым вы будете пользоваться: микроавтобус, паром, джипы wrangler.
По острову Косумель на джипах!
По острову Косумель на джипах!
По острову Косумель на джипах!
По острову Косумель на джипах!
По острову Косумель на джипах!
По острову Косумель на джипах!
По острову Косумель на джипах!

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг и пятницу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшене вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Арсен
Арсен
Доброго времени суток, дорогие друзья! ​ Меня зовут Арсен, я нашел свое призвание в сфере туризма в 2001 году, побывал во многих странах ЮВА, 5 лет работал в Турции и 6 лет Таиланде, а почти 6 лет назад приехал в Мексику и полюбил её всем сердцем! Я работаю в команде профессиональных гидов, и мы бесконечно счастливы, что вы выбрали для своего путешествия эту удивительную и загадочную страну. Мы будем рады познакомить вас с ее культурой, историей и традициями, сделав все возможное, чтобы вы полюбили Мексику так же, как и мы!
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