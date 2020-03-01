Арсен проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Держим курс на остров

Начнем приключение со встречи в Плая-дель-Кармен на 5-й Авеню. Оттуда на паромах поплывём на остров Косумель, где вас уже будут ждать гиды на инструктаж. Первое, что мы сделаем по прибытии, — посетим живописный парк Чанкнааб, где вы отыщете более 450 видов растений, погуляете по стройным аллеям и возможно даже встретите черепаху. А после прогулки чудесно отдохнёте на чистейшем пляже, либо нырнёте с маской и трубкой поизучать местных морских обитателей. ⠀

Обед, маяк и восхитительные панорамы

Вдоволь накупавшись и нагулявшись, мы вкусно пообедаем и на джипах направимся в эко-парк Пунта Сур. Здесь вы увидите не местную достопримечательность, а романтику во плоти — маяк с музеем. С его смотровой площадки открывается потрясающий вид на остров. Место так и просит вас достать камеру и сделать красивейшие кадры окрестностей и себя на их фоне! А пока вы будете наслаждаться живописностью места, я поделюсь с вами увлекательными историями о таинственном маяке и острове Косумель.

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Идеальный пляж и кругосветка по острову на джипах

После маяка вы поедете на пляж Сиело — там нет ни водорослей ни волн — удивительно тихое место. Только вы, море и безупречные песчаные полосы — что ещё нужно для счастья городского человека? Отдохнув и насладившись природой, мы отправимся в путешествие по острову, на всё тех же джипах. На пути встретится небольшое текильное производство, где мы остановимся и продегустируем самый мексиканский напиток.

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Закончим поездку на паромах, которые вернут вас обратно в Плаю-дель-Кармен.

Программа:

6:30-8:00 выезд из отелей

8:30 прибытие на место встречи

9:00 отправление на пароме на остров Косумель

10:00 встреча с гидом для инструктажа

10:30 прибытие в парк Чанкнааб и снорклинг

12:00 обед

12:40 прогулка по парку

13:40 выезд на джипах в эко-парк Пунта Сур

14:00 остановка для подъема на маяк

14:30 прибытие на пляж Сиело

16:00 отправление на текильное производство

17:30 выезд в порт

18:30 прибытие и свободное время

19:15 отправление парома в Плая дель Кармен

20:00 прибытие в Плаю дель Кармен и трансфер в отели