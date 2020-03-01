Alexander проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Второй по величине в мире коралловый риф

Сначала вы отправитесь на райский остров Контой, объявленный национальным парком и являющийся важным местом гнездования морских птиц. Недалеко от самого острова вы остановитесь у великолепного кораллового рифа Ишлаче, где можно будет поплавать с маской и трубкой, любуясь необычной красотой пестрых обитателей подводного мира. Именно здесь начинается второй по величине в мире коралловый риф, где можно встретить множество разнообразных представителей морской флоры и фауны.

Остров Контой

Подплывая к южной части острова, вы увидите небольшую рыбацкую деревню и маяк. У вас будет уникальная возможность посмотреть на места гнездования фрегатов, пеликанов и бакланов, которые соседствуют с разнообразными обитателями морских глубин: скатами, черепахами и морскими звездами. Как только вы прибудете на остров, вы посетите музей флоры и фауны, смотровую площадку и лагуну, где можно увидеть множество экзотических птиц, поплавать с маской и трубкой, расслабиться и вкусно пообедать (шведский стол: жареная рыба в стиле «тикинчик», курица, соус из авокадо «гуакамоле», салат, рис и сезонные фрукты, напитки входят в стоимость).

Остров Женщин

После обеда вы отправитесь на великолепный остров Исла Мухерес, где также можно будет отдохнуть и расслабиться. Желающие смогут пройтись по магазинам и купить местные сувениры.