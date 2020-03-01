Alexander проводит ещё 3 экскурсии

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Восхитительный день среди яркой природы экзотических Карибов

Alexander
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Alexander – экскурсионное агентство
Вы увидите удивительный коралловый риф - второй по величине в мире - и его разнообразных обитателей, побываете в аутентичной рыбацкой деревушке, узнаете особенности местной флоры и фауны в тематическом музее и отдохнете на прекрасном острове Женщин.
$119 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча отель заказчика
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Райские острова Мексики
Райские острова Мексики

Что вас ожидает

Второй по величине в мире коралловый риф
Сначала вы отправитесь на райский остров Контой, объявленный национальным парком и являющийся важным местом гнездования морских птиц. Недалеко от самого острова вы остановитесь у великолепного кораллового рифа Ишлаче, где можно будет поплавать с маской и трубкой, любуясь необычной красотой пестрых обитателей подводного мира. Именно здесь начинается второй по величине в мире коралловый риф, где можно встретить множество разнообразных представителей морской флоры и фауны.

Остров Контой
Подплывая к южной части острова, вы увидите небольшую рыбацкую деревню и маяк. У вас будет уникальная возможность посмотреть на места гнездования фрегатов, пеликанов и бакланов, которые соседствуют с разнообразными обитателями морских глубин: скатами, черепахами и морскими звездами. Как только вы прибудете на остров, вы посетите музей флоры и фауны, смотровую площадку и лагуну, где можно увидеть множество экзотических птиц, поплавать с маской и трубкой, расслабиться и вкусно пообедать (шведский стол: жареная рыба в стиле «тикинчик», курица, соус из авокадо «гуакамоле», салат, рис и сезонные фрукты, напитки входят в стоимость).

Остров Женщин
После обеда вы отправитесь на великолепный остров Исла Мухерес, где также можно будет отдохнуть и расслабиться. Желающие смогут пройтись по магазинам и купить местные сувениры.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено

  • трансфер из вашего отеля Канкуна и по всей Ривьере Майя
  • оборудования для снорклинга
  • обед и напитки
  • сопровождение русскоязычного гида

В стоимость экскурсии не включено: портовый сбор 10 usd

Райские острова Мексики
Райские острова Мексики
Райские острова Мексики
Райские острова Мексики
Райские острова Мексики
Райские острова Мексики

Экскурсия проводится во вторник, пятницу и воскресенье в 07:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура отель заказчика.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Alexander
Alexander
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