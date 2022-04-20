Уточните у гида в заказе доступные даты

Что вас ожидает:

Супер-весело и разумно экстремально

Что вас ожидает в этот день? Полеты на тарзанках и тиролесах (зиплайнах) на длинные дистанции на разной высоте! Все сделано для того, чтобы вы могли насладиться красотами природы вокруг и завораживающими пейзажами. В специальном снаряжении вы полетаете от одной базовой точки маршрута до другой с приземлением в джунглях, водоемах или пещерах. В этот момент вы точно сможете почувствовать себя свободной птицей, парируя над висячими мостами, шикарными водопадами. В восторге будут все: и взрослые, и дети!

А хотите почувствовать себя первопроходцем в джунглях на вездеходах? К вашим услугам легкие открытые баги. Перемещайтесь по трассам разной сложности и разной конфигурации, наслаждайтесь разнообразием ландшафта. Ну и какой мексиканский парк может обойтись без «водных процедур»? В Эксплоре есть свой вариант речного «отдыха»: плавание на плотах по пещерным рекам — среди сталактитов, подземных гротов, причудливых поворотов каменного русла этого природного водоема. А для особо выносливых парк припас еще и возможность исследовать удивительный мир подземных рек вплавь: полукилометровый маршрут в жилетах — почему бы и нет, если остались силы?

Два варианта посещений — дневное (семейный отдых) и ночное (для взрослых)

Ночь в джунглях — яркое, все в огнях, развлечение — оставляет впечатление кардинально иное. Красота парка подчеркивается факелами и появляется дополнительный «фактор страха»: прыжки с тарзанки ночью придется совершать в водную бездну, а поездки на вездеходе по подвесному мосту — в темноте. Впрочем, это же экстремальный парк, поэтому все как полагается. Прилив адреналина и ярких эмоций точно обеспечен!

Важная информация: