Уточните у гида в заказе доступные даты

Развлекательный парк Xplor (Эксплор)

Полёты на тарзанках и тиролесах, возможность почувствовать себя свободной птицей, парируя над висячими мостами

Групповая
Полёты на тарзанках и тиролесах, возможность почувствовать себя свободной птицей, парируя над висячими мостами, шикарными водопадами, ощущения первопроходца в джунглях на вездеходах — все это и многое другое, ждёт вас во время этого увлекательного тура.
Развлекательный парк Xplor (Эксплор)
Развлекательный парк Xplor (Эксплор)
Развлекательный парк Xplor (Эксплор)
Развлекательный парк Xplor (Эксплор)
Развлекательный парк Xplor (Эксплор)
Развлекательный парк Xplor (Эксплор)

Что вас ожидает:

    Супер-весело и разумно экстремально
    Что вас ожидает в этот день? Полеты на тарзанках и тиролесах (зиплайнах) на длинные дистанции на разной высоте! Все сделано для того, чтобы вы могли насладиться красотами природы вокруг и завораживающими пейзажами. В специальном снаряжении вы полетаете от одной базовой точки маршрута до другой с приземлением в джунглях, водоемах или пещерах. В этот момент вы точно сможете почувствовать себя свободной птицей, парируя над висячими мостами, шикарными водопадами. В восторге будут все: и взрослые, и дети!
    А хотите почувствовать себя первопроходцем в джунглях на вездеходах? К вашим услугам легкие открытые баги. Перемещайтесь по трассам разной сложности и разной конфигурации, наслаждайтесь разнообразием ландшафта. Ну и какой мексиканский парк может обойтись без «водных процедур»? В Эксплоре есть свой вариант речного «отдыха»: плавание на плотах по пещерным рекам — среди сталактитов, подземных гротов, причудливых поворотов каменного русла этого природного водоема. А для особо выносливых парк припас еще и возможность исследовать удивительный мир подземных рек вплавь: полукилометровый маршрут в жилетах — почему бы и нет, если остались силы?
    Два варианта посещений — дневное (семейный отдых) и ночное (для взрослых)
    Ночь в джунглях — яркое, все в огнях, развлечение — оставляет впечатление кардинально иное. Красота парка подчеркивается факелами и появляется дополнительный «фактор страха»: прыжки с тарзанки ночью придется совершать в водную бездну, а поездки на вездеходе по подвесному мосту — в темноте. Впрочем, это же экстремальный парк, поэтому все как полагается. Прилив адреналина и ярких эмоций точно обеспечен!

    Важная информация:

    • Тур состоится при наборе группы
    • Уточните у гида в заказе доступные даты
    • Возьмите с собой: купальники, полотенца, воду, фотоаппарат, удобную одежду и обувь, акваобувь, сменную одежду, солнцезащитный крем.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Все активности парка
    • Ланч
    • Безалкогольные напитки
    Что не входит
    • Фотографии, сделанные автоматическими камерами парка
    • Полотенца
    • Аква-обувь
    • Транспорт от отеля (заказывается дополнительно)
    Место начала и завершения?
    Ваш отель в Канкуне или на Ривьере Майя
    Когда и сколько длится
    Когда: Уточните у гида в заказе доступные даты
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
    Важная информация
    • Возьмите с собой: купальники
    • Полотенца
    • Воду
    • Фотоаппарат
    • Удобную одежду и обувь
    • Акваобувь
    • Сменную одежду
    • Солнцезащитный крем
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Уточните у гида в заказе доступные даты

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