во вторник в 05:00

Тропа Ягуара: Чичен-Ица, Эк-Балам и этнопарк майя!

Побывать в древнем городе майя, подняться на пирамиду, попробовать текилу и пройти шаманский обряд

Приготовьтесь к путешествию в мир цивилизации майя! В группе до 19 человек вы посетите древние города Чичен-Ица и Эк-Балам, где по сей день прячутся ключи к майянским секретам.

Продегустируете настоящую текилу на местном заводике.

А затем в этнопарке «Тропа Ягуара» искупаетесь в прозрачном сеноте, пообщаетесь с шаманом и приготовите блюда индейской кухни.
Тропа Ягуара: Чичен-Ица, Эк-Балам и этнопарк майя!
Тропа Ягуара: Чичен-Ица, Эк-Балам и этнопарк майя!
Тропа Ягуара: Чичен-Ица, Эк-Балам и этнопарк майя!
Тропа Ягуара: Чичен-Ица, Эк-Балам и этнопарк майя!
Тропа Ягуара: Чичен-Ица, Эк-Балам и этнопарк майя!
Тропа Ягуара: Чичен-Ица, Эк-Балам и этнопарк майя!
Тропа Ягуара: Чичен-Ица, Эк-Балам и этнопарк майя!
Тропа Ягуара: Чичен-Ица, Эк-Балам и этнопарк майя!
Тропа Ягуара: Чичен-Ица, Эк-Балам и этнопарк майя!
Тропа Ягуара: Чичен-Ица, Эк-Балам и этнопарк майя!
Тропа Ягуара: Чичен-Ица, Эк-Балам и этнопарк майя!
Тропа Ягуара: Чичен-Ица, Эк-Балам и этнопарк майя!

Что вас ожидает

Древний город Чичен-Ица, где вы прикоснетесь к истории и культуре майя: прогуляетесь по ритуальному центру, осмотрите потрясающую пирамиду Кукулькана, Храм воинов и огромный стадион для игры в мяч. Узнаете об майянских обычаях, праздниках, календарях и загадках.

Завод текилы: разумеется, мы не обойдем стороной один из символов Мексики! Вы откроете секреты производства напитка, сфотографируетесь на агавовых полях, рассмотрите разнообразные кактусы и, конечно, продегустируете настоящую местную текилу.

Эк-Балам — еще один город цивилизации майя. Мы отыщем огромный акрополь, спрятанный в джунглях, поговорим о его символике и архитектуре. А затем вы подниметесь на одну из высочайших пирамид полуострова Юкатан.

Этнопарк «Тропа Ягуара» — колоритное местечко, где вы с головой погрузитесь в майянскую культуру. Искупаетесь в сеноте с чистейшей водой, своими руками приготовите местную еду под контролем опытного повара-индейца. Пройдете шаманский ритуал очищения души, а в финале заглянете в пещеру черного ягуара.

Организационные детали

  • Старт экскурсии и сбор группы из отелей запланирован с 4:00 до 6:00 утра (в зависимости от расположения отеля)
  • В стоимость экскурсии входит трансфер, входные билеты и дегустации. Отдельно оплачиваются только напитки (по желанию). Экскурсия на базе все включено без напитков
  • С собой необходимо взять купальные принадлежности, мелкие доллары или местные деньги для покупки напитков и сувениров
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 05:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник в 05:00

Дарья
Дарья
Добрый день. Меня зовут Дарья, и вместе с командой гидов я провожу интересные авторские экскурсии по Мексике. У нас вы всегда найдете отличные цены, лучших русских гидов, высокий уровень сервиса, уникальные маршруты и, конечно, море новых впечатлений. Хотите увидеть Мексику во всей красе? Мы вам ее покажем.
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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