во вторник в 05:00

Что вас ожидает

Древний город Чичен-Ица, где вы прикоснетесь к истории и культуре майя: прогуляетесь по ритуальному центру, осмотрите потрясающую пирамиду Кукулькана, Храм воинов и огромный стадион для игры в мяч. Узнаете об майянских обычаях, праздниках, календарях и загадках.

Завод текилы: разумеется, мы не обойдем стороной один из символов Мексики! Вы откроете секреты производства напитка, сфотографируетесь на агавовых полях, рассмотрите разнообразные кактусы и, конечно, продегустируете настоящую местную текилу.

Эк-Балам — еще один город цивилизации майя. Мы отыщем огромный акрополь, спрятанный в джунглях, поговорим о его символике и архитектуре. А затем вы подниметесь на одну из высочайших пирамид полуострова Юкатан.

Этнопарк «Тропа Ягуара» — колоритное местечко, где вы с головой погрузитесь в майянскую культуру. Искупаетесь в сеноте с чистейшей водой, своими руками приготовите местную еду под контролем опытного повара-индейца. Пройдете шаманский ритуал очищения души, а в финале заглянете в пещеру черного ягуара.

Организационные детали