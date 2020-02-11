16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Искупаться в сеноте, полюбоваться розовыми озерами и встретить прекрасных обитателей планеты

Alexander
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Alexander – экскурсионное агентство
Приготовьтесь к насыщенному яркому дню — вы посетите самые красивые места полуострова Юкатан и познакомитесь с животным миром Мексики.

В программе водные чудеса, купание в сеноте и Мексиканском заливе, а также замок пирата.

На моторных лодках вы проедете сквозь мангровые джунгли в заповеднике Рио Лагартос и познакомитесь с фламинго.

А «десертом» станут удивительные розовые озера!
$125 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 12 часов
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча отель заказчика
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У этой экскурсии16 отзывов
4.75
Водные заповедники, Замок пирата и мир животных Мексики
Водные заповедники, Замок пирата и мир животных Мексики

Что вас ожидает

Средневековый замок-усадьба
Утро мы начнем с посещения «Замка пирата» — средневековой усадьбы, представляющей собой небольшой, но настоящий замок. Очень красивое место, полное загадок и историй о любви, кладах и жизни пирата. Вы познакомитесь с бытом колониальных времен и прикоснетесь к вещам того времени.

Мир животных
Мы отправимся в частный зоопарк, где живут 500 видов зверей, рептилий и птиц. Для них здесь созданы прекрасные условия — животные содержатся в чистых больших вольерах, на ухоженной территории. Вы увидите леопардов, обезьян, пантер, попугаев, крокодилов и других обитателей планеты.

Подружиться с крокодилами
На необычной ферме у вас будет возможность полного контакта с этими рептилиями. Вы пофотографируетесь, держа крокодилят на руках и плечах, а самым смелым разрешат потянуть взрослого крокодила за хвост. Никаких неудобств животным не наносится, — наоборот, наш визит на ферму позволяет заработать на пропитание для этих древних красавцев.

Купание в сеноте
Еще одна впечатляющая часть путешествия — невероятно живописный сенот с голубой водой. Вы насладитесь купанием среди его стен и сводов в лучах попадающего сюда солнца. А после вас ждет обед «шведский стол».

Пройти по розовой воде
Пересев на микроавтобус, отправимся в Лас Колорадос — к розовым озерам. Оттенки воды меняются в зависимости от погоды и сезона, но фотографии всегда получаются сказочными!

Заповедник Рио Лагартос
На моторных лодках вы поплывете по каналам сквозь мангровые джунгли заповедника Рио-Лагартос. Здесь встречаются крокодилы и обитают сотни видов птиц. Это одно из немногих мест на земном шаре, где в своей естественной среде обитания живут грациозные фламинго!

Чтобы отдохнуть после насыщенного путешествия, в финале вы посетите спиродное «спа» индейцев Майя, где на себе испытаете лечебные свойства белой глины, а также искупаетесь в Мексиканском заливе.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено

  • трансфер из отеля Канкуна и по всей Ривьере Майя
  • обед «шведский стол»
  • все входные билеты по программе
  • тур на моторной лодке
  • красочный сувенир ручной работы
Водные заповедники, Замок пирата и мир животных Мексики
Водные заповедники, Замок пирата и мир животных Мексики
Водные заповедники, Замок пирата и мир животных Мексики
Водные заповедники, Замок пирата и мир животных Мексики
Водные заповедники, Замок пирата и мир животных Мексики
Водные заповедники, Замок пирата и мир животных Мексики
Водные заповедники, Замок пирата и мир животных Мексики
Водные заповедники, Замок пирата и мир животных Мексики

Экскурсия проводится в четверг в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Местов встречи для начала тура отель заказчика.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Alexander
Alexander
Наша компания специализируется на индивидуальных и групповых турах и экскурсиях по всей Мексике. Наше преимущество: — гарантированные групповые экскурсии на русском языке — групповые экскурсии позволяют предоставлять лучшие условия на рынке — лицензированные гиды, машины, водители: мы соблюдаем законодательство в Мексике и это позволяет клиентам не волноваться, что их экскурсия будет прервана туристической полицией, тк их гид, например, не имеет лицензии. Обращайтесь, любые экскурсии для вас!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Экскурсия достаточная хорошая, больше всего не понравилось очень длительные переезды между объектами, по несколько часов и отсутствие времени на нормальный завтрак, мы пообедали в ходе экскурсии (заодно и позавтракали) в 15 часов. Следует предусмотреть время на завтрак и делать обед раньше. Экскурсия в основном прошла в дороге к достопримечательностям, по принципу 2 часа едем, 15 минут ходим смотрим. Это не вина организатора, конечно, но после экскурсии и по ходу ее очень устаешь и уже ничего не хочется.
28 декабря 2019
К животным я отношусь спокойно и эту экскурсию выбрали в противовес городам Майя. Нашим гидом опять была Алина. Собрались быстро и устремились по маршруту. Сначала было водное путешествие по лиману: крокодилы, цапли, пеликаны и , конечно, чайки были в метровой достигаемость, всех можно было сфотографировать. Лодки , на которых нас катали качественные, сверху -тенд. Посещали крокодиловую ферму! Я никогда и представить не могла, что буду держать на руках крокодила, а грифы будут от меня на расстоянии протянутой руки. А ещё был сенот, и замок и много ещё чего. Алина очень интересно рассказывала, но она сделала главное- заинтересовала нас историей Мексики. А ещё осталось очень хорошее чувство от людей, которые принимали участие в экскурсии: шофёр , работник крокодиловой фермы. Всем спасибо. Экскурсию рекомендую.
23 декабря 2019
Очень интересная экскурсия. Тем, кто в первый раз в Мексике, на мой взгляд, обязательно стоит посетить. Гид Эмилио расположил к себе с первых секунд и провел просто превосходную экскурсию. Несмотря на то, что данная экскурсия посвящена в основном флоре и фауне Юкатана, мы услышали не только о каждом объекте, входящем в программу, но и историю древних цивилизаций, колониальной Мексики и современные факты. Каждая минута была проведена с пользой: захватывающий рассказ гида сменялся интересными фильмами, так что даже продолжительные переезды были совсем неутомительными. Также мы посетили сенот. За время отпуска мы побывали в 3 сенотах, в том числе знаменитом Ик-Киле. Но сенот в этой экскурсии понравился больше всего, и даже могу сказать, что эта часть понравилась больше всего за весь отпуск в Мексике. Он потрясающей красоты и мы приехали в него уже во вторую половину дня и кроме нашей группы, там не было никого. Тишина, вдоволь места и невероятная красота. Получилось именно насладиться, а не просто побывать. Спасибо команде Трипстера и гиду Эмилио.
Будущим туристам могу порекомендовать только захватить с собой хороший перекус, так как выезд из отеля довольно ранний, а обед был организован примерно в 16 часов.
23 ноября 2019
Все было отлично)
4 октября 2019
Я выбрала эту экскурсию, так как по сравнению с другими, выезд обозначался в 5 утра. Я решила, что это отличная возможность проехать большую часть пути до рассвета и к озерам, к примеру, попасть до жары. Но, все вышло иначе. Ранний выезд обозначен для дальних отелей, по которым с утра всех собирали. Вместо того, чтобы торопиться к озерам и реке, где мы провели несколько часов, мы потратили утренние нежаркие часы на посещение тухлого зоопарка и «обед», который почему-то случился в 10 утра. Это, на мой взгляд, был эпик фейл, потому что на чипсах пришлось держаться остаток дня до 8 вечера. Еще из минусов -в автобусе было очень холодно и гид сказала так как всем не угодить, то будет работать кондиционер, а кому холодно-укрывайтесь полотенцами или что там у вас есть. Разумеется, о купаниях при таком раскладе, мне пришлось забыть. Если вдруг вы также теплочувствительны, имейте ввиду. Кроме зоопарка и сенота, понравилось все. Экскурсовод Алина в теме разбирается и рассказывает интересно, правда иногда ее уносит в тему ее семьи.
2 мая 2019
Экскурсия отличная. Маршрут составлен великолепно, столько впечатлений за один день трудно найти где -то ещё. Рекомендую с детьми ехать, много животных и птиц. Потрясающая природная красота.
Из минусов -гид Алина. Вместо рассказа о Майя, и музнали все о ее жизни, начиная с Рождения в маленьком татарском селе в Свердловской области и любви к сериалу «богатые тоже плачут» ( зачем нам эта информация?!) заканчивая рождением детей в Мексике. Просим учитывать , что в группе есть разные туристы и не всех веселят матерные слова ( по мексикански некоторые названия предметов звучат не благозвучно).
По организации к гиду претензий нет.
12 апреля 2019
Запишу ваши экскурсии в свой личный топ!) это было прекрасно и хочется ещё и ещё! Спланировано все до мелочей и очень комфортно. А гид Эмилио - мой кумир)) его можно слушать бесконечно! Спасибо огромное за эти 2 дня!)
5 марта 2019
Это была замечательная экскурсия! 13 часов пролетели на одном дыхании. Маршрут проходит по не самым туристическим местам, и за одну экскурсию вы увидите и затерянный в мексиканской сельве величественный Эк-Балам, и удивительную природу южного побережья Мексики. Отлично продуманный маршрут, даже жара нас не настигает в пути. Остановка на обед и купание в сеноте - отличное решение. Розовые соляные озера и животный мир заповедника Риа Лагартос производят сильное впечатление, такого больше не увидеть, наверно, нигде. Купание в конце поездки перед обратной дорогой возвращает силы. Отдельно хочется поблагодарить экскурсовода - Ольга много и интересно рассказывает, при этом ее хочется слушать и слушать. И очень хорошо строит отношения с группой. Спасибо!
28 февраля 2019
Большое спасибо, понравилось всё, Ольга просто супер!!!!
10 февраля 2019
Мне очень понравилась экскурсия, начиная от старого города, до розового озера и обмазывания глиной на берегу. Было много интересной информации и историй, скучно не было. Очень понравилась поездка на лодочке и кормление птичек. Жаль, что розовые фламинго не подходят так же близко, как пеликаны.
Ещё 6 отзывов

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