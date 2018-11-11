  1. Мексика
  2. Экскурсии

  3. Волшебство подводного мира Мексики

Прозрачный сенот и плавание с морскими черепахами

Alexander
Задать вопрос
Alexander – экскурсионное агентство
Совершить путешествие в мир мексиканских джунглей, посетить фантастический сенот, познакомиться с подводным миром Карибского моря и поплавать с черепашками.
$75 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча отель заказчика
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Волшебство подводного мира Мексики
Волшебство подводного мира Мексики

Что вас ожидает

Сенот Так-Бе-Ха
Ваше приключение начнется в сердце мексиканских джунглей, где мы посетим один из самых красивых сенотов Ривьеры Майя – знаменитый Так-Бе-Ха, что в переводе с языка майя означает «скрытый путь». Там вы сможете поплавать в кристально-чистом озере, необыкновенная красота которого буквально лишает дара речи. Древние образования сталактитов и сталагмитов, чарующая игра света и тени добавляют восхитительному пейзажу сенота загадочности и волшебства.

Снорклинг с морскими черепахами
После посещения сенота вы покинете таинственную мексиканскую сельву и отправитесь в Черепашью бухту, где у вас появится уникальная возможность познакомиться с подводным миром Карибского моря. С необходимым снаряжением для подводного плавания вы отправитесь к великолепному мезоамериканскому коралловому рифу, где сможем поплавать с огромными морскими черепахами в их естественной среде обитания!

Профессиональный гид будет сопровождать нас на протяжении всего путешествия.

Организационные детали

В стоимость тура включено

  • трансфер из отеля Канкуна и по все Ривьере Майя
  • входные билеты по программе
  • оборудование для снорклинга
  • сопровождение русскоязычного гида
  • вода и печенье

Не включено: рифовый сбор 10 usd

Волшебство подводного мира Мексики
Волшебство подводного мира Мексики
Волшебство подводного мира Мексики
Волшебство подводного мира Мексики

Экскурсия проводится в понедельник и среду в 07:00, в субботу в 07:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура отель заказчика.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Alexander
Alexander
Наша компания специализируется на индивидуальных и групповых турах и экскурсиях по всей Мексике. Наше преимущество: — гарантированные групповые экскурсии на русском языке — групповые экскурсии позволяют предоставлять лучшие условия на рынке — лицензированные гиды, машины, водители: мы соблюдаем законодательство в Мексике и это позволяет клиентам не волноваться, что их экскурсия будет прервана туристической полицией, тк их гид, например, не имеет лицензии. Обращайтесь, любые экскурсии для вас!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 ноября 2018
Экскурсия для тех, кто любит красивые виды подводного мира: коралловые заросли, разноцветные косяки рыб и, конечно же, морские черепахи ждут своих обозревателей.
А после, сможете спуститься в подземные пещеры сенота и полюбоваться древнейшими сталактитами и сталагмитами.
Гид Константин сделает поездку веселой и увлекательной.

Alexander проводит ещё 2 экскурсии

Три истории майя за один деньТри истории майя за один деньТри истории майя за один день
$125 за человека
13 часов
67 отзывов
Археологическая экскурсия в Чичен-Ице, Кобе и Тулуме, купание в сеноте и фабрика текилы
Насыщенная археологическая экскурсия с абсолютным эксклюзивом — возможностью попасть в Чичен-Ица до открытия и избежать толпы других туристов!
Водные заповедники, Замок пирата и мир животных МексикиВодные заповедники, Замок пирата и мир животных МексикиВодные заповедники, Замок пирата и мир животных Мексики
$125 за человека
12 часов
16 отзывов
Искупаться в сеноте, полюбоваться розовыми озерами и встретить прекрасных обитателей планеты
Приготовьтесь к насыщенному яркому дню — вы посетите самые красивые места полуострова Юкатан и познакомитесь с животным миром Мексики. В программе водные чудеса, купание в сеноте и Мексиканском заливе, а также замок пирата. На моторных лодках вы проедете сквозь мангровые джунгли в заповеднике Рио Лагартос и познакомитесь с фламинго. А «десертом» станут удивительные розовые озера!

Необычные маршруты по Канкуну

Подводный музей в Канкуне: ваше первое погружениеПодводный музей в Канкуне: ваше первое погружениеПодводный музей в Канкуне: ваше первое погружение
$120 за человека
4 часа
3 отзыва
Совершить дебют в дайвинге и увидеть завораживающие скульптуры музея под водой
Подводный музей — пожалуй, самая интересная достопримечательность Канкуна. На глубине от 2 до 10 метров выставлены 400 реалистичных человеческих фигур. Этот музей — своеобразный призыв к защите хрупкой экосистемы коралловых рифов. Сегодня его статуи стали новым домом для морских обитателей. В ходе программы вы научитесь управляться с подводным снаряжением, погрузитесь под воду и исследуете это таинственное место, сочетающее природную красоту и талант человека.
День приключений в экстрим-парке XplorДень приключений в экстрим-парке XplorДень приключений в экстрим-парке Xplor
$145 за человека
10 часов
1 отзыв
Сафари на вездеходах, сплав по подземной реке, полет на зиплайнах и другие развлечения в джунглях
Аттракционы в тематическом парке Xplor обеспечат вам ураган эмоций и впечатлений. Вы исследуете тропический лес во время сафари и сталактиты подземных пещер с прозрачной рекой. Полетаете «как супермен» и насладитесь почти дикой красотой природы.
Большое знакомство с МексикойБольшое знакомство с МексикойБольшое знакомство с Мексикой
$125 за человека
13 часов
1 отзыв
Посетить розовые озера, сенот Хубику и природный заповедник Рио Лагартос
Это путешествие позволит вам за один день открыть самые примечательные уголки полуострова Юкатан. Приготовьтесь познакомиться с фламинго и пеликанами, сделать эффектные снимки у розового озера, искупаться в сеноте Хубику и попробовать традиционные блюда в аутентичной мясной лавке.
Парк Шкарет: 80 гектаров экзотикиПарк Шкарет: 80 гектаров экзотикиПарк Шкарет: 80 гектаров экзотики
$200 за человека
12 часов
Погрузиться в эпицентр природных богатств, мексиканской культуры и развлечений Ривьеры-Майя
Шкарет — один из крупнейших и самых известных эко-археологических парков мира. Это рай для семейного отдыха и, несомненно, одна из наиболее ярких страниц мексиканского вояжа. Заблудиться на огромной, хаотично застроенной территории и упустить возможности Шкарета — проще простого. Поэтому так важно посетить парк с гидом. Со мной вы узнаете о местной флоре и фауне, майянской архитектуре и верованиях, современных традициях и культуре. А также посетите красочные представления и всевозможные аттракционы.
Юкатан: самое интересное за 1 деньЮкатан: самое интересное за 1 деньЮкатан: самое интересное за 1 день
$155 за человека
13 часов
Посетить город Чичен-Ица, искупаться в сеноте, сделать фото на Розовых озерах и покормить крокодилов
Вас ждет день, полный событий и удивительных мест Юкатана! Мы расскажем о древнем народе в городе Чичен-Ица и отвезем к закрытому сеноту Хубику. Пейзажи озер самого нежного цвета станут отличным фоном для фото, и во время сплава по реке ящеров вы ближе познакомитесь с фауной региона. А еще продегустируете текилу и мясные блюда, приготовленные по старинным рецептам.
Чарующая лагуна Бакалар — путешествие из КанкунаЧарующая лагуна Бакалар — путешествие из КанкунаЧарующая лагуна Бакалар — путешествие из Канкуна
$115 за человека
13 часов
Искупаться в легендарном голубом озере, исследовать пиратские лагуны, форт и сеноты
Бакалар — идеальное местечко для любителей приключений и природы. Мы отправимся в плавание по живописной лагуне, представляющей едва ли не 50 оттенков голубого цвета, заглянем в бухты пиратов и священные сеноты. Вы познакомитесь с историей и культурой Мексики, местными традициями и кухней.

Выбирайте и другие экскурсии в Канкуне

Необычные маршрутыНа автомобилеАктивный отдыхЗа городомНа автобусеНа корабликеОбзорныеГрупповыеПешкомИстория и архитектураВсеБилеты в музеиВ другой городТрансферыИндивидуальные