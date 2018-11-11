Что вас ожидает

Сенот Так-Бе-Ха

Ваше приключение начнется в сердце мексиканских джунглей, где мы посетим один из самых красивых сенотов Ривьеры Майя – знаменитый Так-Бе-Ха, что в переводе с языка майя означает «скрытый путь». Там вы сможете поплавать в кристально-чистом озере, необыкновенная красота которого буквально лишает дара речи. Древние образования сталактитов и сталагмитов, чарующая игра света и тени добавляют восхитительному пейзажу сенота загадочности и волшебства.

Снорклинг с морскими черепахами

После посещения сенота вы покинете таинственную мексиканскую сельву и отправитесь в Черепашью бухту, где у вас появится уникальная возможность познакомиться с подводным миром Карибского моря. С необходимым снаряжением для подводного плавания вы отправитесь к великолепному мезоамериканскому коралловому рифу, где сможем поплавать с огромными морскими черепахами в их естественной среде обитания!

Профессиональный гид будет сопровождать нас на протяжении всего путешествия.