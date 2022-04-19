Все пирамиды майя за один день: 6 в 1

Очень насыщенная и всеобъемлющая экскурсия для тех, кто хочет посмотреть как можно больше за один день

Групповая
Очень насыщенная и всеобъемлющая экскурсия для тех, кто хочет посмотреть как можно больше за один день.

Три самых красивых и значимых древних города майя и купание в карстовом озере!
Все пирамиды майя за один день: 6 в 1
Все пирамиды майя за один день: 6 в 1
Все пирамиды майя за один день: 6 в 1
Все пирамиды майя за один день: 6 в 1
Все пирамиды майя за один день: 6 в 1
Все пирамиды майя за один день: 6 в 1

Что вас ожидает 🤩

  • Тулум
  • Коба
  • Чичен-Ица
  • Сенот
  • Вальядолид
  • Музей текилы

Что вас ожидает:

    Тулум — небольшой и невообразимо красивый побережный город майя
    Тулум расположился в самом конце Ривьеры. По своей архитектуре, руины Тулума чем-то напоминают Помпеи: невысокие здания, многочисленные круглые колонны, залитые солнцем песчаные дороги… Потрясающие виды на морское побережье и разбросанные вдоль него древние маянские постройки принесли Тулуму славу самой фотогеничной археологической зоны Юкатана. Не оставит равнодушным!

    Прохладная зелёная Коба

    Полную противоположность залитой солнцем суровой Чичен-Ице составляет прохладная зеленая Коба. Город, построенный майя в середине первого тысячелетия нашей эры, представляет собой огромный отрезок джунглей, застроенный древними храмами и заброшенными дворцами элиты индейского общества. Приятная прогулка на велорикшах, захватывающий подъем на самую высокую пирамиду полуострова, яркие экзотические растения и, если повезет, стайка паукообразных обезьян.
    Чичен-Ица — политический и культурный центр майя
    Пирамида Кукулькан — главная достопримечательность знаменитой археологической зоны Чичен-Ица. Два раза в год светящийся солнечный Бог-Змея спускается с вершины пирамиды, поражая тысячи изумленных туристов. Величественный и таинственный Храм Войнов заставляет задуматься о могуществе тольтекской армии. А Платформа Черепов вызывает дрожь и воссоздает мистические переживания жрецов Кетцалькоатля. Десятки религиозных и военных построек, украшенных изощренными барельефами и устрашающими фресками, создают по-истине неизгладимое впечатление. Седьмое Чудо Света — не больше и не меньше.

    Колониальный городок Вальядолид

    Вальядолид, построен испанскими конкистадорами в середине XVI века, очарует вас своим неповторимым обаянием: строгая католическая архитектура перемешалась с буйством тропических красок. Вы как-будто перенесетесь на столетия назад, во времена, когда мексиканские красотки прогуливались по главной площади города в надежде встретить любимого, а чопорные испанские идальго украдкой поглядывали на них из своих домов-крепостей, окружающих Пласа Зокало. Дворец Губернатора, Собор Святого Хервасио, узкие колониальные улочки и высокие испанские особняки гармонично смотрятся и со-существуют вкупе с маянскими торговцами, мексиканскими студентами, юкатекскими живописными старушками и яркой экзотической растительностью.
    Красивейшее карстовое озеро и музей текилы
    После посещения археологических зон участникам тура предлагается купание в красивейшем карстовом озере (сеноте). Над озером свисают тропические лианы, а в чистейшей воде без труда можно разглядеть представителей местной фауны (не пугайтесь, не хищных). Затем продолжение экскурсии — посещение музея текилы с дегустацией.

    Важная информация:

    • Тур состоится при наборе группы от 6 человек
    • Уточните у гида в заказе доступные даты
    • Тур проводится из Канкуна и Ривьеры Майя с профессиональным русским гидом
    • Возьмите с собой: купальники, полотенца, воду, фотоаппарат, удобную одежду и обувь, солнцезащитный крем

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер с персональным водителем
    • Проведение экскурсии на русском языке с профессиональным гидом
    • Входы в археологические зоны
    • Проезд на велорикшах в Кобе
    • Экскурсия по фабрике текилы с дегустацией
    • Вход в сенот
    • Обед (без напитков)
    Что не входит
    • Разрешение на видеосъемку в археологических зонах
    • Полотенца и спасательные жилеты на территории сенота
    • Напитки во время обеда
    • Камеры хранения в сеноте
    Место начала и завершения?
    Ваш отель в Канкуне или на Ривьере Майя
    Когда и сколько длится
    Когда: Уточните у гида в заказе доступные даты
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
    Важная информация
    • Тур проводится из Канкуна и Ривьеры Майя с профессиональным русским гидом.
    • Возьмите с собой: купальники, полотенца, воду, фотоаппарат, удобную одежду и обувь, солнцезащитный крем
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Уточните у гида в заказе доступные даты

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