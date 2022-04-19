Что вас ожидает:

Тулум — небольшой и невообразимо красивый побережный город майя

Тулум расположился в самом конце Ривьеры. По своей архитектуре, руины Тулума чем-то напоминают Помпеи: невысокие здания, многочисленные круглые колонны, залитые солнцем песчаные дороги… Потрясающие виды на морское побережье и разбросанные вдоль него древние маянские постройки принесли Тулуму славу самой фотогеничной археологической зоны Юкатана. Не оставит равнодушным!

Прохладная зелёная Коба

Полную противоположность залитой солнцем суровой Чичен-Ице составляет прохладная зеленая Коба. Город, построенный майя в середине первого тысячелетия нашей эры, представляет собой огромный отрезок джунглей, застроенный древними храмами и заброшенными дворцами элиты индейского общества. Приятная прогулка на велорикшах, захватывающий подъем на самую высокую пирамиду полуострова, яркие экзотические растения и, если повезет, стайка паукообразных обезьян.

Чичен-Ица — политический и культурный центр майя

Пирамида Кукулькан — главная достопримечательность знаменитой археологической зоны Чичен-Ица. Два раза в год светящийся солнечный Бог-Змея спускается с вершины пирамиды, поражая тысячи изумленных туристов. Величественный и таинственный Храм Войнов заставляет задуматься о могуществе тольтекской армии. А Платформа Черепов вызывает дрожь и воссоздает мистические переживания жрецов Кетцалькоатля. Десятки религиозных и военных построек, украшенных изощренными барельефами и устрашающими фресками, создают по-истине неизгладимое впечатление. Седьмое Чудо Света — не больше и не меньше.

Колониальный городок Вальядолид

Вальядолид, построен испанскими конкистадорами в середине XVI века, очарует вас своим неповторимым обаянием: строгая католическая архитектура перемешалась с буйством тропических красок. Вы как-будто перенесетесь на столетия назад, во времена, когда мексиканские красотки прогуливались по главной площади города в надежде встретить любимого, а чопорные испанские идальго украдкой поглядывали на них из своих домов-крепостей, окружающих Пласа Зокало. Дворец Губернатора, Собор Святого Хервасио, узкие колониальные улочки и высокие испанские особняки гармонично смотрятся и со-существуют вкупе с маянскими торговцами, мексиканскими студентами, юкатекскими живописными старушками и яркой экзотической растительностью.

Красивейшее карстовое озеро и музей текилы

После посещения археологических зон участникам тура предлагается купание в красивейшем карстовом озере (сеноте). Над озером свисают тропические лианы, а в чистейшей воде без труда можно разглядеть представителей местной фауны (не пугайтесь, не хищных). Затем продолжение экскурсии — посещение музея текилы с дегустацией.

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