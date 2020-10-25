Как добраться до Колимы на самолёте
В Колиме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Colima Airport» вам не избежать
Список аэропортов Колимы
- Колима CLQColima Airport
Самые дешёвые билеты в Колиму из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|25.10.2020
|из 🇲🇽Тихуаны
|6 695
|2ч 58м
|13.10.2020
|из 🇲🇽Мехико
|9 430
|1ч 35м
|01.11.2020
|из 🇲🇽Мехикали
|14 182
|30ч 19м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇲🇽Канкуна
|17 032
|9ч 21м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Портленда
|26 559
|20ч 38м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|130 810
|29ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Колимы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Колимы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Канкун, Тапачула и Тихуана
- 13.10.202021.10.2020
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