  1. Мексика

Летим в Колиму

Как добраться до Колимы на самолёте

В Колиме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Colima Airport» вам не избежать

Список аэропортов Колимы

  1. Колима CLQ
    Colima Airport

Самые дешёвые билеты в Колиму из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
25.10.2020из 🇲🇽Тихуаны6 6952ч 58м
13.10.2020из 🇲🇽Мехико9 4301ч 35м
01.11.2020из 🇲🇽Мехикали14 18230ч 19м (⇵2)
28.12.2020из 🇲🇽Канкуна17 0329ч 21м (⇵1)
17.10.2020из 🇺🇸Портленда26 55920ч 38м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Москвы130 81029ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Колимы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Канкун, Тапачула и Тихуана

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Колимы