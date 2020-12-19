Как добраться до Косумеля на самолёте
В Косумеле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cozumel Airport» вам не избежать
Список аэропортов Косумеля
- Косумель CZMCozumel Airport
Самые дешёвые билеты в Косумель из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.12.2020
|из 🇲🇽Мехико
|4 990
|1ч 56м
|10.11.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|11 639
|29ч 58м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|13 028
|45ч 13м (⇵2)
|30.10.2020
|из Сан-Хуана
|16 735
|25ч 10м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇺🇸Бостона
|17 656
|27ч 50м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇨🇦Калгари
|17 727
|47ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|24 700
|36ч 41м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇲🇽Леона
|27 367
|15ч 28м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|36 317
|48ч 37м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|53 878
|59ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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