Как добраться до Леона на самолёте
В Леоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Guanajuato International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Леона
- Леон BJXGuanajuato International Airport
Самые дешёвые билеты в Леон из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|06.02.2021
|из 🇲🇽Тихуаны
|2 649
|2ч 50м
|15.10.2020
|из 🇲🇽Монтеррея
|3 930
|1ч 20м
|15.12.2020
|из 🇲🇽Гвадалахары
|4 354
|4ч 25м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇲🇽Мехико
|5 204
|16ч 15м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇲🇽Канкуна
|5 268
|2ч 40м
|27.12.2020
|из 🇲🇽Сьюдада-Хуареса
|5 623
|2ч
|30.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|7 212
|24ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇲🇽Оахаки
|8 598
|23ч 27м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇲🇽Четумаля
|10 222
|23ч 20м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇺🇸Далласа
|10 230
|2ч 34м
|10.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|10 678
|25ч 35м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇲🇽Косумеля
|11 135
|22ч 30м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|11 264
|4ч 21м
|29.11.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|11 669
|20ч 10м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇺🇸Денвера
|11 756
|13ч 15м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇺🇸Окленда
|12 266
|25ч 40м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇺🇸Дестина
|13 266
|29ч 5м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇺🇸Финикса
|13 483
|35ч 46м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|13 753
|22ч 46м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇺🇸Фресно
|13 866
|23ч 56м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇺🇸Портленда
|14 329
|27ч 20м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇲🇽Акапулько
|14 708
|12ч 5м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇺🇸Нашвилла
|16 426
|30ч 35м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇺🇸Филадельфии
|16 487
|38ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|16 609
|17ч 19м (⇵2)
|13.12.2020
|из 🇺🇸Бойсе
|16 735
|25ч 31м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇺🇸Кливленда
|17 042
|43ч 10м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|17 891
|19ч 28м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇺🇸Сакраменто
|18 090
|13ч 35м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇺🇸Бристола
|18 396
|7ч 48м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇺🇸Миннеаполиса
|19 498
|19ч 42м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇺🇸Роанока
|20 951
|11ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Гринсборо
|23 527
|9ч 29м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Роли
|24 645
|11ч 15м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|28 681
|33ч 45м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇺🇸Эверетт
|35 938
|14ч 48м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|37 577
|32ч 35м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|48 536
|45ч 47м (⇵2)
|18.01.2021
|из Сеула
|49 784
|17ч 28м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇧🇷Ресифи
|60 891
|44ч 20м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇱🇧Бейрута
|67 169
|47ч 37м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Леона
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Леона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Богота, Чикаго, Канкун, Даллас и Хьюстон
- 26.12.202001.01.2021
- 02.12.202006.12.2020
- 04.12.202009.12.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону