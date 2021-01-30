Как добраться до Мехико на самолёте

В Мехико 4 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Мехико

Толука TLC Toluca International Airport Хуарес MEX Benito Juarez International Airport Синоп NLU не гражданский Santa Lucia Atizapan AZP не гражданский Atizapan

Самые дешёвые билеты в Мехико из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Мехико

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Мехико, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Богота, Чикаго, Канкун, Даллас и Мадрид

Авиакомпании которые летают из аэропортов Мехико