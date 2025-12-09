Индивидуальная
По Мехико - на скутерах
Обзорная поездка по столице Мексики - с лёгким драйвом и без пробок
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Мехико в Теотиуакан - древний город богов
Пройти Дорогой мёртвых к главным пирамидам Мексики - Солнца, Луны и бога Кетцалькоатля
Начало: По договорённости
12 дек в 08:00
15 дек в 08:00
$590 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мехико: руины, дворцы, дворы и настенная живопись
Обзорная экскурсия по историческому центру столицы Мексики
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
На мотоцикле из Мехико - к активному вулкану Попокатепетль
Помчаться через деревни и кактусовые поля к смотровой точке перевала Пасо-де-Кортес
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$250 за человека
