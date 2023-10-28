Сегодня вас ждёт знакомство со столицей и одним из самых больших мегаполисов мира, известным уникальными достопримечательностями индейской и испанской эпох.

Вы увидите главную площадь страны Сокало и развалины древнего города ацтеков Теночтитлан. Посмотрите на Кафедральный собор и Президентский дворец, знаменитый фресками легендарного Диего Риверы. Мы посетим крупнейший в Латинской Америке Антропологический музей, чьи экспонаты рассказывают о богатом индейском прошлом Мексики.

Во второй половине дня побываем в археологическом комплексе Теотиуакан, где увидим наследие древних цивилизаций — пирамиды Солнца и Луны, храм Пернатого змея и др. Вечером вернёмся в отель и отдохнём.