Исследовать древние города народов майя, отпраздновать День мёртвых и искупаться в Карибском море
Вас ждут мегаполисы и знаменитые курорты на побережьях Карибского моря и Мексиканского залива, археологические памятники индейских культур и постройки времён испанской колонизации, заснеженные вулканы, каскадный водопад и утопающие в зелени тропические леса.
А незабываемые впечатления подарит ночной поход на кладбище вместе с местными жителями, чтобы отдать дань смерти и утвердить торжество жизни.
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Описание
Организационные детали
Виза в Мексику для граждан РФ не нужна, оформляется электронное разрешение на въезд (поможем с оформлением). Гражданам других государств просьба уточнять информацию о правилах въезда самостоятельно.
Перед покупкой авиабилетов просьба проконсультироваться с организаторами. При покупке нужно выбрать функцию «Сложный маршрут» и выбрать перелёт «Туда» Москва — Мехико и «Обратно» Канкун — Москва. Прибытие в Мехико должно быть 28 октября в любое время. Вылет из Канкуна в Москву 9 ноября.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых
Встречаемся в аэропорту и едем в отель, чтобы отдохнуть от перелёта. Программа сегодняшнего дня будет зависеть от времени прибытия всей группы.
Экскурсия по Мехико
Сегодня вас ждёт знакомство со столицей и одним из самых больших мегаполисов мира, известным уникальными достопримечательностями индейской и испанской эпох.
Вы увидите главную площадь страны Сокало и развалины древнего города ацтеков Теночтитлан. Посмотрите на Кафедральный собор и Президентский дворец, знаменитый фресками легендарного Диего Риверы. Мы посетим крупнейший в Латинской Америке Антропологический музей, чьи экспонаты рассказывают о богатом индейском прошлом Мексики.
Во второй половине дня побываем в археологическом комплексе Теотиуакан, где увидим наследие древних цивилизаций — пирамиды Солнца и Луны, храм Пернатого змея и др. Вечером вернёмся в отель и отдохнём.
Переезд в Пуэблу, знакомство с городом
Утром выезжаем в Пуэблу. По дороге вы увидите действующий и второй по высоте вулкан в Мексике — Попокатепетль, чьё название переводится как «дымящийся холм», и потухший вулкан Истаксиуатль, очертания которого напоминают силуэт лежащей женщины.
По приезде погуляем по городу, входящему в список ЮНЕСКО и известному колониальным стилем минувших веков и уникальной кухней, керамикой Талавера и изделиями народных промыслов, церквями и часовнями. Вы полюбуетесь архитектурой Пуэблы, которой по праву гордятся мексиканцы, и узнаете, почему её называют «городом ангелов».
Переезд в город Оахака, празднование Дня мёртвых
После завтрака отправляемся в город Оахака, чьи жители хранят культуру, традиции и языки предков. Здесь можно встретить представителей коренных народов Мексики, полюбоваться колониальной архитектурой и изделиями народного творчества, застать регулярные праздники и фестивали.
А раз в году, в начале ноября, во время празднования Дня мёртвых всё население города устремляется ночью на кладбище, чтобы встретиться с душами умерших родственников. Вслед за всеми пойдём и мы, чтобы прочувствовать атмосферу этого самобытного обычая.
Экскурсия по городу, участие в шествиях
Сегодня встанем попозже: продолжим знакомство с городом и поучаствуем в ярких костюмированных шествиях по случаю Дня смерти.
Археологический комплекс Монте-Альбан, дерево Туле, прибытие в Теуантепек
Позавтракав, отправляемся на экскурсию по археологическому комплексу Монте-Альбан, расположенному на невысоком горном хребте. Когда-то это был церемониальный центр древней цивилизации сапотеков. Отсюда же полюбуемся панорамным видом на долину Оахаки.
Затем отправимся в Теуантепек, остановившись по пути во дворе церкви в городке Санта-Мария-дель-Тулесамого, чтобы посмотреть на самое большое по толщине дерево в мире — Туле. Вечером прибудем в Теуантепек или в Салина-Крус и разместимся в отеле.
Каньон Сумидеро, переправа на лодке до города Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, прогулка по историческому центру
Сегодня сначала доедем до невероятно красивого каньона Сумидеро в штате Чьяпас, чтобы пересесть там на лодки и добраться по реке до городка Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Основанный в первой половине 16-го века в качестве испанского форпоста, он расположен на высоте 2100 м над уровнем моря в долине Ховель, окружённой горами и хвойными лесами. Это один из крупнейших городов штата, сохранивший загадочное средневековое очарование, смешанное с древним миром коренного племени цоциль.
По прибытии разместимся в отеле и пойдём исследовать исторический центр городка.
Прогулка по посёлку Сан-Хуан-Чамула, водопад Мисоль-Ха, переезд в Паленке
В этот день познакомимся с посёлком Сан-Хуан-Чамула, самым «индейским» местечком Мексики. Осмотрим исторический центр и насладимся ощущением, что попали на другую планету или перенеслись в прошлое — настолько население посёлка выглядит несовременно и даже экзотично.
Далее держим путь к водопаду Мисоль-Ха — одной из наиболее живописных природных достопримечательностей южного штата Чиапас. Он знаменит и тем, что в 1987 году здесь снималась финальная сцена фильма «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером. А название 35-метрового каскада, укрывшегося в чаще тропических лесов, с языка индейцев чоль переводится просто — «падающая вода».
После переедем в Паленке, разместимся в отеле и отдохнём.
Паленке - древний город майя, переезд в Кампече
Сегодня идём изучать крупнейшие руины древнего города майя — Паленке. Город расположен среди поросших лесом холмов, а по утрам его часто окутывают густые туманы. Рядом протекает небольшой ручей, а посреди зелени вырастают большие пирамиды и храмы — впечатления от этого места непередаваемые!
Отсюда, по живописной дороге вдоль Мексиканского залива, приедем в город-крепость Кампече и разместимся в гостинице.
Крепость Кампече, город Ушмаль, переезд в Мериду
Утром побываем в морской крепости Кампече, порту, продутому ветрами и выбеленному солнцем. После отправимся дальше по полуострову Юкатан до городка Ушмаль. Это один из древнейших городов майя, история и время основания которого до сих пор точно не установлены.
После осмотра развалин и пирамиды в Ушмале прибудем в столицу и самый крупный по населению город полуострова — Мериду, где останемся на ночь.
Археологический комплекс Чичен-Ица, переезд в Канкун
После завтрака отправляемся в политический и культурный центр майя на севере полуострова, священный город народа Ица. Чичен-Ица — один из самых больших, величественных и наиболее хорошо восстановленных монументов эпохи майя. Местные пирамиды и храмы — самые известные из древних памятников Юкатана.
Прогуляемся среди каменных платформ, пирамид и церемониальных залов, а затем переедем в Канкун — главный и роскошный курорт Мексики.
Отдых на море
После насыщенного путешествия самое время расслабиться и отдохнуть на берегу Карибского моря на курорте международного значения, который первый встречает восход солнца на самом краю страны. Позагораем на пляже, искупаемся и наберёмся сил перед вылетом домой.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт. При желании можно продлить отдых ещё на несколько дней.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мехико, аэропорт, время зависит от времени вашего рейсаЗавершение: Канкун, аэропорт, время зависит от времени вашего рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.