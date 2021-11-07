Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Воспользуйтесь лучшим способом исследовать Мехико за один день в удобном для вас темпе
Выберите один из четырех маршрутов
Узнайте о доиспанских, колониальных и современных особенностях великой столицы Мексики
Можете выходить из автобуса и возвращаться на борт так часто, как пожелаете
Исследуйте Мехико самым удобным способом за один день в удобном для вас темпе и без стресса. У вас будет возможность садиться или выходить на остановках в любое удобное для вас время с одним и тем же билетом в течение всего дня. Вы можете выбрать один из четырех различных маршрутов. Например, «Маршрут по историческому центру» с 19 остановками. На этом маршруте вы познакомитесь с историей, архитектурой, культурой и, конечно же, аутентичной мексиканской кухней.
«Маршрут Поланко» состоит из семи остановок и идеально подходит для покупок и посещения самой авангардной архитектуры города «Южный маршрут» имеет в общей сложности 18 остановок и приведет вас к богемным районам города с различными элементами архитектуры и археологии.
На «маршруте Базилика» из пяти остановок вы сможете полюбоваться религиозными объектами. Каждый маршрут занимает три часа и позволит вам совершить путешествие по доиспанской, колониальной и современной эпохе в великой столице Мексики.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на день на hop-on hop-off автобус
Все маршруты и остановки по единому билету
Двухэтажный туристический автобус с открытым верхом
Многоязычная цифровая аудиосистема доступна на девяти языках: испанском, английском, немецком, французском, итальянском, китайском, японском, португальском и русском (есть также специальный аудиоканал для детей)
Буклет со скидками и путеводитель по остановкам в Мехико
Что не входит
Обед, напитки и другие услуги, не указанные выше
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Билет будет действителен в течение текущего дня
Дети до трех лет путешествуют бесплатно, но должны сидеть на коленях у родителей
В связи с тем, что некоторые улицы перекрыты для проведения Циклотона по воскресеньям с 08:00 до 14:00, автобус будет ходить по альтернативным улицам
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 196 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
F
Frances
7 ноя 2021
(США)
Потрясающий опыт, когда мой муж проезжал по всему городу с аудиотуром в автобусе.
A
Adi
29 окт 2021
(США)
На нижнем уровне нет кондиционера. Водитель разговаривал по телефону и смеялся, это было скучно. Совершенно не рекомендуется. Какая трата
А
Аноним
29 окт 2021
(Колумбия)
Все было очень просто от покупки до тура.
R
Roberto Agustin
22 окт 2021
(Мексика)
Очень хороший тур!! Они могут соединяться с двумя массовыми маршрутами по той же цене и с большим количеством времени, что лучше всего для CDMX.
А
Аноним
21 окт 2021
(Бразилия)
Интересно для тех, кто хочет побывать в основных туристических местах и мало проводить время в городе.
L
Leonor
19 окт 2021
(США)
Это был отличный тур! Нашей главной целью была Базилика де Гваделупская, которую мы смогли увидеть. У него много вариантов, и если бы у нас было больше времени, мы бы остановились, чтобы увидеть больше.
A
Angela
16 окт 2021
(Колумбия)
Отличный вариант для знакомства с городом
А
Аноним
11 окт 2021
(Мексика)
Тур прошел очень хорошо, только из-за демонстрации в Мехико, он не может быть завершен ….. Я хотел бы закончить его полностью ….
C
Claudia Lorena
1 окт 2021
(Австралия)
Нет смысла совершать эту автобусную экскурсию по городу, когда сам город весь день полон транспорта и хаоса. Довольно средний и, вероятно, неприятный опыт, я не рекомендую вам отправляться в короткую поездку
G
Gabriela
20 сен 2021
(Аргентина)
Дороже, чем покупать напрямую. Как только я приехал туда, я узнал, что вы можете купить двухдневный билет немного дороже. Индикация где упор плохая. Turibus был превосходным. Но прямо;)
T
Thomas
17 сен 2021
(Германия)
Чтобы увидеть разные части города, стоит отправиться на автобусе hop on hop off. С другой стороны, из-за плотного движения вы теряете много времени в автобусе.
J
Javier
6 сен 2021
(Мексика)
Хороший тур, хорошие автобусы, легко проследить
А
Аноним
27 авг 2021
(Бразилия)
Очень хороший!!!
А
Аноним
26 авг 2021
(США)
Большой! Супер легко и удобно смотреть и перемещаться по городу
M
Maria Taciana Siqueira
26 авг 2021
(Бразилия)
Было очень хорошо, автобус подобрал нас вовремя в отеле, и все работало отлично, но на сайте написано, что это с 9 утра до 9 вечера, а автобус закончился в 18 вечера, и мы остановились в Zocalo без возможности. вернуться, так как автобусов больше не было