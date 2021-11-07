Исследуйте Мехико самым удобным способом за один день в удобном для вас темпе и без стресса. У вас будет возможность садиться или выходить на остановках в любое удобное для вас время с одним и тем же билетом в течение всего дня. Вы можете выбрать один из четырех различных маршрутов. Например, «Маршрут по историческому центру» с 19 остановками. На этом маршруте вы познакомитесь с историей, архитектурой, культурой и, конечно же, аутентичной мексиканской кухней.

«Маршрут Поланко» состоит из семи остановок и идеально подходит для покупок и посещения самой авангардной архитектуры города «Южный маршрут» имеет в общей сложности 18 остановок и приведет вас к богемным районам города с различными элементами архитектуры и археологии.

На «маршруте Базилика» из пяти остановок вы сможете полюбоваться религиозными объектами. Каждый маршрут занимает три часа и позволит вам совершить путешествие по доиспанской, колониальной и современной эпохе в великой столице Мексики.