8 дней
Киты, акулы и котики: морское сафари и экскурсии в Мексике
Отправиться на лодках на поиски китов, изучить реликвии майя и поплавать с китовыми акулами
Начало: Аэропорт Мехико, точное время зависит от вашего ре...
9 фев в 10:00
$2965 за человека
11 дней
В самое сердце: природные чудеса и древние тайны Мексики
Увидеть тысячи бабочек и поцеловать кита, понырять с морскими котиками и полетать на воздушном шаре
Начало: Мехико, аэропорт, утро
2 фев в 10:00
$3990 за человека
10 дней
Хола, Мексика! Отпуск мечты с активностями и релаксом
Взмыть над шаре, поплавать с акулами и котиками, почесать кита и понежиться в природном спа
Начало: Отель в Мехико, по времени рейса
15 фев в 10:00
€3199 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мехико в категории «Большое путешествие»
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