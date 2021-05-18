Полезная информация о Нуэво-Касас-Грандесе
Что нужно знать о Нуэво-Касас-Грандесе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нуэво-Касас-Грандесе
21:1502
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Нуэво-Касас-Грандес
|По-английски
|Nuevo Casas Grandes
|Население города
|55 553 чел.
|Часовой пояс
|America/Chihuahua
|Средняя высота
|1 455 м. от уровня моря