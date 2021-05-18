Всё о Нуэво-Касас-Грандесе

Полезная информация о Нуэво-Касас-Грандесе

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Местное время в Нуэво-Касас-Грандесе
21:1502
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаНуэво-Касас-Грандес
По-английскиNuevo Casas Grandes
Население города55 553 чел.
Часовой поясAmerica/Chihuahua
Средняя высота1 455 м. от уровня моря

Где находится Нуэво-Касас-Грандес на карте