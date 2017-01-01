Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

Древние города майя, такие как Паленке, удивляют не одно поколение исследователей, археологов и путешественников, но еще больше изумляет жизнь и быт современных потомков великой цивилизации, обитающих в самом красивом регионе Мексики — штате Чьяпас.

В мире осталось очень мало мест, где древние великие цивилизации помимо руин величественных городов оставили еще одно очень важное наследие — реальных потомков со своей уникальной культурой и традициями. Мало кто знает, что один из самых известных народов древности — майя — жив до сих пор, продолжая следовать древним верованиям. Их основной регион проживания — самый южный мексиканский штат Чьяпас. Покинув свои религиозные центры, такие как Паленке и Тонина́, более тысячи лет назад, они расселились по всему региону, сформировав большое количество обособленных племен: цоциль, цельталь, чоль, мам, лакандон, тохолабаль и др. Но Чьяпас славится, не только самой большой концентрацией индейцев, но и своей невероятной природой. Может быть поэтому он стал домом для цивилизации майя? Великие горы ⛰️ Сьерра Мадре, потрясающий каньон Сумидеро с высотой склонов в 1000 метров, живописные водопады и природные каскады, среди которых наиболее выделяются Мисоль-Ха и Агуа Асуль, и, конечно, девственные тропические леса, являющиеся домом для ягуаров, тапиров, попугаев, туканов, колибри и многих других.

В рамках тура Майя вчера и сегодня Вы:

День 1.

Канкун / Плайя-дель-Кармен / Мехико => Тустла-Гутьеррес => Сумидеро => Сан Кристобаль-де лас Касас

Вылет из Канкуна / Мехико. Время полета 1 час 40 мин. Прилет в г. Тустла-Гутьеррес. Встреча в аэропорту.

Переезд в каньон Сумидеро (25 км, 30 мин). Тур по каньону на моторной лодке ⚓ (2 часа).

Дополнительно:

Переезд в Сан Кристобаль-де лас Касас (51 км, 1 час). Размещение в отеле.

Обзорная экскурсия ⛳ по городу. Свободное время.

День 2.

Сан Кристобаль-де лас Касас => Сан Хуан Чамула => Тонина́ => Паленке

Выезд в 8:00.

Переезд в индейскую деревню Сан Хуан Чамула (10 км, 15 мин). Посещение церкви и прогулка 👣 по городу.

Дополнительно (ранний выезд):

Переезд в археологическую зону Тонина́ (120 км, 2. 5 часа). Осмотр археологической зоны. Обед.

Переезд в Паленке (120 км, 2. 5 часа). Размещение в отеле. Отдых.

Дополнительно:

День 3.

Паленке => Агуа Асуль => Мисоль-Ха => Вильяэрмоса

Выезд в 8:00.

Дополнительно:

Посещение археологической зоны Паленке.

Переезд на водопад Агуа Асуль (70 км, 1. 5 часа). Обед.

Переезд на водопад Мисоль-Ха (45 км, 1 час).

Переезд в город 🏙️ Вильяэрмоса (165 км, 2. 5 часа). Размещение в отеле. Свободное время в городе.

День 4.

Вильяэрмоса => Ла Вента => Канкун / Плайя-дель-Кармен / Мехико

Выезд в 8:00.

Осмотр города Вильяэрмоса.

Посещение археологического и зоологического парка Ла Вента.

Переезд в аэропорт (20 км, 20 мин). Вылет в Канкун / Мехико.