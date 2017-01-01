Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

Паленке — самый красивый город 🏙️ майя, который по праву называют жемчужиной майяской архитектуры — теперь доступен для посещения из Канкуна и Ривьеры Майя!

Юг Мексики — это колыбель нескольких древних цивилизаций, достижения которых поражают даже современных ученых. У Вас есть уникальная возможность лично исследовать удивительный город Паленке, прекрасный образец расцвета майяской архитектуры VII века, а также познакомиться с наследием ольмекской цивилизации, считающейся праматерью всех последующих обитателей Мезоамерики. Штаты Табаско и Чьяпас славятся не только историческими достопримечательностями 🏛️, но и потрясающей красотой природы, в чем Вы сможете убедиться, проехав по живописным горным ⛰️ дорогам и искупавшись в водопадах Мисоль-Ха и Агуа Асуль.

Узнайте, насколько разнообразна и прекрасна Мексика!

В рамках тура Тайны Паленке Вы:

День 1.

Канкун / Плайя-дель-Кармен / Мехико => Вильяэрмоса => Паленке

Вылет из Канкуна / Мехико. Время полета — 1. 5 часа.

Прилет в Вильяэрмосу. Встреча в аэропорту. Обед (по желанию).

Переезд в город Паленке (144 км, 2 часа). Размещение в отеле.

Дополнительно:

День 2.

Паленке => Агуа Асуль => Мисоль-Ха => Вильяэрмоса

Выезд в 8:00.

Дополнительно:

Посещение археологической зоны Паленке.

Переезд на водопад Агуа Асуль (70 км, 1. 5 часа). Обед.

Переезд на водопад Мисоль-Ха (45 км, 1 час).

Переезд в город Вильяэрмоса (165 км, 2. 5 часа). Размещение в отеле. Свободное время в городе.

День 3.

Вильяэрмоса => Ла Вента => Канкун / Плайя-дель-Кармен / Мехико

Выезд в 8:00.

Осмотр города Вильяэрмоса.

Посещение археологического и зоологического парка Ла Вента.

Переезд в аэропорт (20 км, 20 мин). Вылет в Канкун / Мехико.