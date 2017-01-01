Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

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Тайны Паленке

Гид S.
Гид S. – Гид из Паленке
Тайны Паленке
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Тайны Паленке
Тайны Паленке
Паленке — самый красивый город 🏙️ майя, который по праву называют жемчужиной майяской архитектуры — теперь доступен для посещения из Канкуна и Ривьеры Майя!
Юг Мексики — это колыбель нескольких древних цивилизаций, достижения которых поражают даже современных ученых. У Вас есть уникальная возможность лично исследовать удивительный город Паленке, прекрасный образец расцвета майяской архитектуры VII века, а также познакомиться с наследием ольмекской цивилизации, считающейся праматерью всех последующих обитателей Мезоамерики. Штаты Табаско и Чьяпас славятся не только историческими достопримечательностями 🏛️, но и потрясающей красотой природы, в чем Вы сможете убедиться, проехав по живописным горным ⛰️ дорогам и искупавшись в водопадах Мисоль-Ха и Агуа Асуль.
Узнайте, насколько разнообразна и прекрасна Мексика!

В рамках тура Тайны Паленке Вы:

  • День 1.
Канкун / Плайя-дель-Кармен / Мехико => Вильяэрмоса => Паленке
Вылет из Канкуна / Мехико. Время полета — 1. 5 часа.
Прилет в Вильяэрмосу. Встреча в аэропорту. Обед (по желанию).
Переезд в город Паленке (144 км, 2 часа). Размещение в отеле.

Дополнительно:

  • День 2.
Паленке => Агуа Асуль => Мисоль-Ха => Вильяэрмоса
Выезд в 8:00.

Дополнительно:

  • Посещение археологической зоны Паленке.
  • Переезд на водопад Агуа Асуль (70 км, 1. 5 часа). Обед.
  • Переезд на водопад Мисоль-Ха (45 км, 1 час).
  • Переезд в город Вильяэрмоса (165 км, 2. 5 часа). Размещение в отеле. Свободное время в городе.
  • День 3.
Вильяэрмоса => Ла Вента => Канкун / Плайя-дель-Кармен / Мехико
Выезд в 8:00.
Осмотр города Вильяэрмоса.
Посещение археологического и зоологического парка Ла Вента.
Переезд в аэропорт (20 км, 20 мин). Вылет в Канкун / Мехико.
Начало и место завершения
🚩 Паленке
Тайны Паленке
Тайны Паленке
Тайны Паленке
Тайны Паленке
Тайны Паленке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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