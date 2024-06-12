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Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес (из Канкуна)
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Расписание: в понедельник и среду в 09:00
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Групповая
6 часов
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
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Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день
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$249 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Плайе-дель-Кармен в категории «Речные прогулки»
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