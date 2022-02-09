10 часов
Групповая
до 18 чел.
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы - экскурсия в Плайе-дель-Кармен
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Чичен-Ицу и Кобу, искупайтесь в сеноте и узнайте секреты производства текилы. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: В вашем отеле
$199 за человека
10 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан: Чичен-Ица, Коба, Тулум
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Юкатану! Посетите Чичен-Ицу, Кобу и Тулум, насладитесь Вальядолидом, искупайтесь в сеноте и попробуйте текилу
Начало: У вашего отеля
$219 за человека
5 часов
Групповая
до 18 чел.
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Тулум: крепость майя на берегу Карибского моря. Увидите древние руины, храмы и росписи. Погружение в историю с профессиональным гидом
Начало: В вашем отеле
$149 за человека
10 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот: Погружение в историю майя
Погружение в историю майя в Эк Балам, где вас ждут древние ритуалы и захватывающие виды с вершины Акрополя
Начало: В вашем отеле
28 дек в 08:00
$199 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь9 февраля 2022Огромное спасибо за интересную и содержательную экскурсию! Особое спасибо гиду Евгению за приятное сопровождение, максимальную отдачу, терпение и готовность ответить
- ННаталья11 января 2022Очень понравилась поездка! Во-первых, совершенно неутомительно, во-вторых, очень интересно и взрослым, и детям! Наш гид Евгений рассказывал нам и о
- ККирилл5 января 2022Было очень насыщенно и динамично, но при этом познавательно и с большой заботой о группе и каждом путешественнике. Постоянно проследовало
- OOleg29 декабря 2021Потрясающее путешествие по истории полуострова Юкатан и цивилизации Майя! Гид с идеальным русским языком погрузил нас в историю не только полуострова,
Ответы на вопросы от путешественников по Плайе-дель-Кармен в категории «Все»
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