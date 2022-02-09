Все – экскурсии в Плайе-дель-Кармен

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Плайе-дель-Кармен на русском языке, цены от $149. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
На автобусе
2 отзыва
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы - экскурсия в Плайе-дель-Кармен
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Чичен-Ицу и Кобу, искупайтесь в сеноте и узнайте секреты производства текилы. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: В вашем отеле
$199 за человека
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
На автобусе
2 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан: Чичен-Ица, Коба, Тулум
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Юкатану! Посетите Чичен-Ицу, Кобу и Тулум, насладитесь Вальядолидом, искупайтесь в сеноте и попробуйте текилу
Начало: У вашего отеля
$219 за человека
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
На автобусе
5 часов
Групповая
до 18 чел.
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Тулум: крепость майя на берегу Карибского моря. Увидите древние руины, храмы и росписи. Погружение в историю с профессиональным гидом
Начало: В вашем отеле
$149 за человека
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
На автобусе
10 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот: Погружение в историю майя
Погружение в историю майя в Эк Балам, где вас ждут древние ритуалы и захватывающие виды с вершины Акрополя
Начало: В вашем отеле
28 дек в 08:00
$199 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    9 февраля 2022
    Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
    Огромное спасибо за интересную и содержательную экскурсию! Особое спасибо гиду Евгению за приятное сопровождение, максимальную отдачу, терпение и готовность ответить
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    на любые вопросы! Выезжали в 7 утра, вернулись около 7 вечера. Сами достопримечательности требует отдельного поста. Быть в Месксике и не увидеть - недопустимо. Поездка была комфортной. Путешествовали семьей с детьми. Младшему - 11 лет. Всем очень понравилось. Удачи! Спасибо Трипстеру за предоставленную возможность!

    Огромное спасибо за интересную и содержательную экскурсию! Особое спасибо гиду Евгению за приятное сопровождение, максимальную отдачуОгромное спасибо за интересную и содержательную экскурсию! Особое спасибо гиду Евгению за приятное сопровождение, максимальную отдачу
  • Н
    Наталья
    11 января 2022
    Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
    Очень понравилась поездка! Во-первых, совершенно неутомительно, во-вторых, очень интересно и взрослым, и детям! Наш гид Евгений рассказывал нам и о
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    майя, и о жизни в Мексике, что не менее интересно. Сервис в пути на уровне - забрали из отеля вовремя, обед по расписанию, вода и пиво в наличии. Спасибо!

  • К
    Кирилл
    5 января 2022
    Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
    Было очень насыщенно и динамично, но при этом познавательно и с большой заботой о группе и каждом путешественнике. Постоянно проследовало
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    ощущение, что мы какая-то ВИП-группа, очередей и прочих неприятностей, про которые читали до поездки, не заметили. Большое спасибо гиду Евгению и всей его команде.

  • O
    Oleg
    29 декабря 2021
    Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
    Потрясающее путешествие по истории полуострова Юкатан и цивилизации Майя! Гид с идеальным русским языком погрузил нас в историю не только полуострова,
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    но и всей страны. Попали практически в индивидуальный тур из 4-х человек. Все переезды проходили на комфортном микроавтобусе Мерседес, в котором всегда была вода, соки и пиво. Во все археологические места проходили без очереди, так как помощники гида заранее покупали билеты. Очень рекомендуем этот тур!

Ответы на вопросы от путешественников по Плайе-дель-Кармен в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Плайе-дель-Кармен в августе 2024
Сейчас в Плайе-дель-Кармен в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 149 до 219. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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