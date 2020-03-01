Ruslan проводит ещё 4 экскурсии

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История древних комплексов Юкатана, купание в священном сеноте и секреты мексиканского напитка

Ruslan
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Ruslan – экскурсионное агентство
Грандиозные сооружения древности, которые вы увидите вблизи, станут проводниками в мир легендарной цивилизации, прославившей Мезоамерику.

Вы узнаете о ритуалах и изобретениях, загадках дорог и символике храмов, главных богах и исторических поворотах.

А также искупаетесь в мягких водах секретного и очень красивого водоема.
$119 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 24 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы

Что вас ожидает

Культовая Чичен-Ица: наследие Мезоамерики
На территории священного комплекса вы откроете бесценное культурно-историческое богатство, которое оставили потомкам древние цивилизации. Я расскажу, что означает Чичен-Ица для всей Мезоамерики; как переплелись истории майя и тольтектов; что происходило на Юкатане в эпоху Майяпанской лиги. Возле знаменитой пирамиды Кукулькан, храмов Воинов и Ягуара вы прикоснетесь к миру богатой мифологии и древних тайн. Также поговорим о символике древних ритуалов — спортивных игр, жертвоприношений — и способах познавать природу окружающего мира.

Коба — один из старейших и крупнейших городов майя
В поездке вы посетите еще одну важную археологическую зону, где сможете подняться на одно из самых высоких древних сооружений на Юкатане, пирамиду Нооч Муль. Здесь вы узнаете об одном из культурно-религиозных очагов древности, значимом социально-политическом центре региона и загадках, которые оставила разветвленная сеть дорог с руинами величественных построек.

Фабрика текилы и купание в сеноте
Приятным дополнением к программе станет посещение фабрики, где вы познакомитесь с производством традиционного алкогольного напитка Мексики. Кроме того, вы откроете один из самых красивых сенотов полуострова, где сможете полюбоваться неземными оттенками его пейзажей и искупаться в прозрачном водоеме, где не будет толп других путешественников, жаждущих юкатанской экзотики.

🥘 В середине дня будет остановка на обед в одном из приятных местных заведений.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы встретим вас в отелях Ривьеры Майя и Канкуна и после экскурсии отвезем обратно
  • Начало сбора в 06:00 — 07:00 в зависимости от расположения отеля. Тур проходит с 8:30 до 19:00 и заканчивается приблизительно в 20:00 — 20:30.
  • Необходимо иметь с собой: средство от комаров, солнцезащитный крем, головной убор, комплект сухой одежды, удобную обувь, полотенце, фото/видео камеру, деньги на сувениры и чаевые
  • Использование солнцезащитного крема в сеноте, а также курение и съемка дронами в археологических зонах запрещены
  • Дети до 5 лет, а также люди, находящиеся под действием алкоголя или психотропных препаратов, к туру не допускаются

Что включено в стоимость

  • Трансфер
  • Все входные билеты
  • Традиционный обед и безалкогольные напитки, вода
  • Использование велосипедов в зоне «Коба»
  • Дополнительно оплачивается специальный сбор за видеосъемку

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы

Экскурсия проводится в среду в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 24 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ruslan
Ruslan
Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимум информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
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