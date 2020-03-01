Ruslan проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Культовая Чичен-Ица: наследие Мезоамерики

На территории священного комплекса вы откроете бесценное культурно-историческое богатство, которое оставили потомкам древние цивилизации. Я расскажу, что означает Чичен-Ица для всей Мезоамерики; как переплелись истории майя и тольтектов; что происходило на Юкатане в эпоху Майяпанской лиги. Возле знаменитой пирамиды Кукулькан, храмов Воинов и Ягуара вы прикоснетесь к миру богатой мифологии и древних тайн. Также поговорим о символике древних ритуалов — спортивных игр, жертвоприношений — и способах познавать природу окружающего мира.

Коба — один из старейших и крупнейших городов майя

В поездке вы посетите еще одну важную археологическую зону, где сможете подняться на одно из самых высоких древних сооружений на Юкатане, пирамиду Нооч Муль. Здесь вы узнаете об одном из культурно-религиозных очагов древности, значимом социально-политическом центре региона и загадках, которые оставила разветвленная сеть дорог с руинами величественных построек.

Фабрика текилы и купание в сеноте

Приятным дополнением к программе станет посещение фабрики, где вы познакомитесь с производством традиционного алкогольного напитка Мексики. Кроме того, вы откроете один из самых красивых сенотов полуострова, где сможете полюбоваться неземными оттенками его пейзажей и искупаться в прозрачном водоеме, где не будет толп других путешественников, жаждущих юкатанской экзотики.

🥘 В середине дня будет остановка на обед в одном из приятных местных заведений.