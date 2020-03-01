Ruslan проводит ещё 4 экскурсии

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Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны

Ruslan
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Ruslan – экскурсионное агентство
Места, которые вы посетите в этой программе, — воплощение мексиканского рая.

Перед вами предстанет невероятный подводный мир Карибов, на охраняемом острове Контой вы узнаете об особой ценности его флоры и фауны.

А на Исла Мухерес услышите о древнем майянском культе и отдохнете в белоснежной бухте.
$119 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 7 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес

Что вас ожидает

Снорклинг в Икслаче
Тур начинается с посещения приватного порта, где для вас приготовят легкий завтрак. А затем вы отправитесь в 30-минутную морскую прогулку к рифу Икслаче, который является началом второго по длине кораллового рифа в мире. Во время снорклинга вы сможете оценить богатство и разнообразие подводного мира региона, ради которого сюда приезжают со всего света.

Невероятный заповедник Контой
Следующая остановка — остров Контой, особо охраняемый национальный парк с ценными образцами карибской флоры и фауны. Вы подниметесь на смотровую точку, откуда открывается потрясающий вид на остров. Посетите мини-музей природы и лагуны, где вам расскажут о здешних птицах, и отдохнете на ослепительно-белых пляжах. А в прибрежном кафе вас будет ждать прекрасный обед, включающий рыбу-гриль в стиле «тикинчик», курицу на гриле, свежий салат из овощей, рис, сезонные фрукты и напитки.

Исла Мухерес — прогулка по исторической части и отдых
В завершение вы побываете на Острове Женщин, который в древние времена играл важную роль в жизни майя. В течение часовой прогулки по Старому городу вы осмотрите памятники, посвященные богине плодородия Ишчель, узнаете о ее статусе и роли в майянской культуре и узнаете, каким увидели остров первые конкистадоры. Рассмотрите этнические дома, виллы знаменитостей и колоритные ресторанчики. Также у вас будет свободное время для шопинга или спокойного пляжного отдыха в одной из белоснежных бухт, после чего вы отправитесь в обратный путь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы встретим вас в отелях Канкуна и после экскурсии отвезем обратно
  • Начало сбора в 07:00 — 08:45 в зависимости от расположения отеля. Тур проходит с 09:00 — 09:30 до 17:00.
  • Дети до 12 лет к снорклингу не допускаются

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен транспорт с кондиционером, снорклинг, посещение островов Контой/Мухерес, легкий завтрак, обед, прохладительные напитки на борту и во время обеда
  • В стоимость не включены налоги (10 $)

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес

Экскурсия проводится во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ruslan
Ruslan
Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимум информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
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