Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

Парк Эксплор — это парк 🌳 активного отдыха для любителей приключений. Здесь Вы сможете прокатиться над тропической сельвой и через водопад на системе зип-тросов (общая длина маршрута 1, 5 км), проехать через джунгли, подвесные мосты и пещеры на квадрациклах, спуститься по подводной реке вплавь или на плотах. Степень безопасности парка Эксплор очень высокая, парк оснащен на самом лучшем техническом уровне.
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.