Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

Парк Эксплор — это парк 🌳 активного отдыха для любителей приключений. Здесь Вы сможете прокатиться над тропической сельвой и через водопад на системе зип-тросов (общая длина маршрута 1, 5 км), проехать через джунгли, подвесные мосты и пещеры на квадрациклах, спуститься по подводной реке вплавь или на плотах. Степень безопасности парка Эксплор очень высокая, парк оснащен на самом лучшем техническом уровне.