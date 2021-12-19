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Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Плая-дель-Кармен – доступно 8 экскурсий на 2021 год, цены от €62.27. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Плая-дель-Кармен почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Мексике на 📅 декабрь, январь и февраль