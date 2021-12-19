Все экскурсии и мероприятия в Плая-дель-Кармен
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Входной билет
€97.85
за 1 чел.
Парк Xcaret: быстрый маршрут
Приключение, история и культура объединяются в веселом мексиканском эко-парке
В группе
до undefined чел.
30д
€124.54
за 1 чел.
Парк Xcaret: быстрый вход и транспорт
👣 Пешеходная
🚘 Трансфер
Приключение, история и культура объединяются в этом невероятном эко-парке
В группе
до undefined чел.
€115.65
за 1 чел.
Xplor Park: быстрый маршрут
👣 Пешеходная
🚘 Трансфер
🚲 На велосипеде
Захватывающее катание на горных велосипедах, рафтинг, катание на 4-х колесах и многое другое
В группе
до undefined чел.
25д
€142.34
за 1 чел.
Парк Xplor: быстрый вход и транспорт
👣 Пешеходная
🚘 Трансфер
Веселое приключение в джунглях с подкладкой на молнии, амфибиями, рафтингом и многим другим
В группе
до undefined чел.
25д
€124.54
за 1 чел.
Xplor Park: огненная ночь и транспорт
🚘 Трансфер
Ziplines, подземные пещеры, автомобили-амфибии и другие приключения ждут вас!
Входной билет
€97.85
за 1 чел.
Xplor Park Fire Night: быстрый проход
Танцующий огонь освещает это эпическое приключение в джунглях Канкуна
В группе
до undefined чел.
30д
€88.96
за 1 чел.
Парк Xenses: быстрый проход и транспорт
👣 Пешеходная
🚘 Трансфер
Откройте для себя мир чистого воображения с аттракционами, гигантскими иллюзиями и многим другим!
Входной билет
12д 12ч
€62.27
за 1 чел.
Парк Ксентис: быстрый маршрут
Поездка для чувств: более 50 мероприятий в воздухе, на суше и под землей
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Плая-дель-Кармен – доступно 8 экскурсий на 2021 год, цены от €62.27. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Плая-дель-Кармен почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Мексике на 📅 декабрь, январь и февраль