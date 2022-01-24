Парк Xcaret: быстрый маршрут

Приключение, история и культура объединяются в веселом мексиканском эко-парке

4.5
10 отзывов
Входной билет
Парк Xcaret: быстрый маршрут
Парк Xcaret: быстрый маршрут
Парк Xcaret: быстрый маршрут
Парк Xcaret: быстрый маршрут
Парк Xcaret: быстрый маршрут
Парк Xcaret: быстрый маршрут
Парк Xcaret: быстрый маршрут
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Рай с зелеными листьями Xcaret обещает день приключений всем посетителям. Ускорьте свой путь внутрь и отправляйтесь в плавание по райской реке. Отправляйтесь в деревню майя, исследуйте остров Ягуар и многое другое в великолепный мексиканский день.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Быстрый вход в Xcaret
  • Доступ к пляжу, заливам и природным бассейнам
  • Водные развлечения в трех подземных реках
  • Шоу, выставки и презентации
  • Аквариум с коралловым рифом, павильон бабочек, вольер и остров ягуаров
  • Спасательные жилеты и камеры
  • Гамаки, шезлонги, зоны отдыха
  • Душевые и гардеробные
  • 1 ужин «шведский стол», 1 пиво, неограниченное количество безалкогольных напитков (только вариант Xcaret PLUS)
  • WiFi
  • Бесплатная парковка
Что не входит
  • Транспорт в парк
  • Фото-пропуск
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