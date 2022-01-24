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Рай с зелеными листьями Xcaret обещает день приключений всем посетителям. Ускорьте свой путь внутрь и отправляйтесь в плавание по райской реке. Отправляйтесь в деревню майя, исследуйте остров Ягуар и многое другое в великолепный мексиканский день.
Ответы на вопросы
Что входит
Быстрый вход в Xcaret
Доступ к пляжу, заливам и природным бассейнам
Водные развлечения в трех подземных реках
Шоу, выставки и презентации
Аквариум с коралловым рифом, павильон бабочек, вольер и остров ягуаров
Спасательные жилеты и камеры
Гамаки, шезлонги, зоны отдыха
Душевые и гардеробные
1 ужин «шведский стол», 1 пиво, неограниченное количество безалкогольных напитков (только вариант Xcaret PLUS)
WiFi
Бесплатная парковка
Что не входит
Транспорт в парк
Фото-пропуск
Когда начало
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Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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