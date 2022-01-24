Парк Xcaret: быстрый вход и транспорт

Приключение, история и культура объединяются в этом невероятном эко-парке

4.5
2 отзыва
В группе
Парк Xcaret: быстрый вход и транспорт
Парк Xcaret: быстрый вход и транспорт
Парк Xcaret: быстрый вход и транспорт
Парк Xcaret: быстрый вход и транспорт
Парк Xcaret: быстрый вход и транспорт
Парк Xcaret: быстрый вход и транспорт
Парк Xcaret: быстрый вход и транспорт
Парк Xcaret: быстрый вход и транспорт
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Откройте для себя мир эко-приключений в зеленом райском уголке Xcaret. Отель Xcaret, построенный вокруг легендарного места археологических раскопок, полон развлечений для всей семьи и захватывающих культурных событий. Отправляйтесь в путешествие по райской реке, отправляйтесь в деревню майя, исследуйте остров Ягуар и многое другое в великолепный мексиканский день.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Канкуна или Плайя-дель-Кармен в Xcaret и обратно
  • Флотационные жилеты и трубки
  • Гамаки, шезлонги и зоны отдыха
  • Душевые и гардеробные
  • 1 ужин «шведский стол», 1 пиво, неограниченное количество безалкогольных напитков (только вариант Xcaret PLUS)
Что не входит
  • Еда и напитки (если не выбран вариант Xcaret PLUS)
  • Дополнительные мероприятия
  • Инструктор или взаимодействие с млекопитающими или водными видами спорта, требующими специального оборудования
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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