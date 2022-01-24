Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Добро пожаловать в мексиканские джунгли! Подготовьтесь к насыщенному выходному дню на обратном транспорте, включая трансфер из отеля в Канкуне / Ривьера-Майя. Побывайте на подкладке на молнии, покатайтесь на амфибиях, прокатитесь по реке на плотах и поплавайте под сталактитами. Тогда возьмите с собой включенный в стоимость обед "шведский стол"!
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер в обе стороны из Канкуна или Плайя-дель-Кармен
Быстрый вход в парк
Оборудование
Подземная экспедиция Xplor
2 контура с 14 линиями Zip
Проезжая 3,1 мили по джунглям и в пещеры
Рафтинг
Плавание в древних пещерах
Шкафчики
Гардеробные комнаты
Зона отдыха с гамаками
Неограниченное количество закусок и безалкогольных напитков
Шведский стол
Что не входит
Дополнительные мероприятия
Чаевые
Фотографии и сувениры
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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