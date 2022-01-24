Добро пожаловать в мексиканские джунгли! Подготовьтесь к насыщенному выходному дню на обратном транспорте, включая трансфер из отеля в Канкуне / Ривьера-Майя. Побывайте на подкладке на молнии, покатайтесь на амфибиях, прокатитесь по реке на плотах и поплавайте под сталактитами. Тогда возьмите с собой включенный в стоимость обед "шведский стол"!