Парк Xplor: быстрый вход и транспорт

Веселое приключение в джунглях с подкладкой на молнии, амфибиями, рафтингом и многим другим

5
2 отзыва
В группе
Парк Xplor: быстрый вход и транспорт
Парк Xplor: быстрый вход и транспорт
Парк Xplor: быстрый вход и транспорт
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Добро пожаловать в мексиканские джунгли! Подготовьтесь к насыщенному выходному дню на обратном транспорте, включая трансфер из отеля в Канкуне / Ривьера-Майя. Побывайте на подкладке на молнии, покатайтесь на амфибиях, прокатитесь по реке на плотах и поплавайте под сталактитами. Тогда возьмите с собой включенный в стоимость обед "шведский стол"!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны из Канкуна или Плайя-дель-Кармен
  • Быстрый вход в парк
  • Оборудование
  • Подземная экспедиция Xplor
  • 2 контура с 14 линиями Zip
  • Проезжая 3,1 мили по джунглям и в пещеры
  • Рафтинг
  • Плавание в древних пещерах
  • Шкафчики
  • Гардеробные комнаты
  • Зона отдыха с гамаками
  • Неограниченное количество закусок и безалкогольных напитков
  • Шведский стол
Что не входит
  • Дополнительные мероприятия
  • Чаевые
  • Фотографии и сувениры
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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