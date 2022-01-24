Xplor Park: быстрый маршрут

Захватывающее катание на горных велосипедах, рафтинг, катание на 4-х колесах и многое другое

5
1 отзыв
Входной билет
Xplor Park: быстрый маршрут
Xplor Park: быстрый маршрут
Xplor Park: быстрый маршрут
Xplor Park: быстрый маршрут
Xplor Park: быстрый маршрут
Xplor Park: быстрый маршрут
Xplor Park: быстрый маршрут
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Xplor Самый захватывающий парк развлечений в Мексике, но вы хотите записать его по буквам. Этот билет позволит вам в дневное время посетить 14 канатных дорог, проезд на амфибии через 3,1 мили джунглей и пещер, сплав по реке, купание в пещерах, заполненных сталактитом, неограниченное количество закусок и многое другое!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Быстрый вход в Xplor
  • Шкафчик (для двух человек, если они собираются вместе)
  • Гардеробные и ванные комнаты
  • Зоны отдыха с гамаками
  • Подземная экспедиция Xplor
  • Ziplining
  • Пройдите 350 метров по сталактитовой реке
  • Прогулка по подземной реке на плотах
  • Прокатитесь по джунглям на амфибии
  • Прогулка по пещерам
  • Всплеск гамака
  • Снаряжение (шлем, жилет, ремень безопасности)
  • Обед "шведский стол" и неограниченное количество безалкогольных напитков (кофе, горячий шоколад, натуральные смузи, пресная вода)
Что не входит
  • Трансфер в парк
  • Полотенца (возьмите с собой)
  • Фото-сервис (предоставляется за дополнительную плату)
  • Алкогольные напитки
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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