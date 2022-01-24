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Xplor Самый захватывающий парк развлечений в Мексике, но вы хотите записать его по буквам. Этот билет позволит вам в дневное время посетить 14 канатных дорог, проезд на амфибии через 3,1 мили джунглей и пещер, сплав по реке, купание в пещерах, заполненных сталактитом, неограниченное количество закусок и многое другое!
Ответы на вопросы
Что входит
Быстрый вход в Xplor
Шкафчик (для двух человек, если они собираются вместе)
Гардеробные и ванные комнаты
Зоны отдыха с гамаками
Подземная экспедиция Xplor
Ziplining
Пройдите 350 метров по сталактитовой реке
Прогулка по подземной реке на плотах
Прокатитесь по джунглям на амфибии
Прогулка по пещерам
Всплеск гамака
Снаряжение (шлем, жилет, ремень безопасности)
Обед "шведский стол" и неограниченное количество безалкогольных напитков (кофе, горячий шоколад, натуральные смузи, пресная вода)
Что не входит
Трансфер в парк
Полотенца (возьмите с собой)
Фото-сервис (предоставляется за дополнительную плату)
Алкогольные напитки
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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