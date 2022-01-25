Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Запустите свой адреналиновый двигатель и приготовьтесь к полному приключениям в джунглях. Вам нужно будет направить свою внутреннюю часть Лары Крофт, прежде чем прыгать через зиплайны на верхушках деревьев, проходить сквозь грязные тропы джунглей на амфибиях и сплавляться по подземным пещерам.
Ответы на вопросы
Что входит
Быстрый вход в Xplor
Шкафчик (для двух человек, если они собираются вместе)
Гардеробные комнаты
Зоны отдыха с гамаками
Ziplining (схема из 7 ziplines)
Пройдите 350 метров по сталактитовой реке
Прогулка по подземной реке на плотах
Прокатитесь по джунглям на амфибии
Прогулка по пещерам
Всплеск в гамаке (максимальный вес - 130 кг в одноместном / 80 кг одноместном)
Снаряжение (шлем, жилет, ремень безопасности)
Ужин "шведский стол" и неограниченное количество безалкогольных напитков (кофе, горячий шоколад, натуральные смузи, пресная вода)
Что не входит
Трансфер в парк
Полотенца (возьмите с собой)
Фото-сервис (предоставляется за дополнительную плату)
Сувениры
Алкогольные напитки
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Выберите дату при бронировании
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Плая-дель-Кармен