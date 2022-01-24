Xplor Park: огненная ночь и транспорт

Ziplines, подземные пещеры, автомобили-амфибии и другие приключения ждут вас!

Входной билет
Xplor Park: огненная ночь и транспорт
Xplor Park: огненная ночь и транспорт
Xplor Park: огненная ночь и транспорт
Xplor Park: огненная ночь и транспорт
Xplor Park: огненная ночь и транспорт
Xplor Park: огненная ночь и транспорт
Xplor Park: огненная ночь и транспорт
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Приготовьтесь к ночному взрыву в потрясающем природном парке Xplor. В джунглях, освещенных пылающими факелами, вы можете скользить сквозь деревья на канатной дороге, плавать в сталактитовых пещерах, сплавляться на плоту по реке Лава и даже пролетать сквозь подземные пещеры на вездеходах. Приключение не становится намного горячее, чем это!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт туда и обратно
  • Быстрый вход в Xplor
  • Шкафчики
  • Зоны отдыха с гамаками
  • Гардеробные комнаты
  • Оборудование
  • Ziplining с наступлением темноты
  • Рафтинг и купание в подземных лавовых реках
  • Прокатитесь по джунглям
  • Барбекю-барбекю с вегетарианскими и безалкогольными напитками
Что не входит
  • Дополнительные мероприятия (доступны за дополнительную плату)
  • Фото-сервис (предоставляется за дополнительную плату)
  • Полотенца (возьмите с собой)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Вы сами выбираете дату и время

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