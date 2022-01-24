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Приготовьтесь к ночному взрыву в потрясающем природном парке Xplor. В джунглях, освещенных пылающими факелами, вы можете скользить сквозь деревья на канатной дороге, плавать в сталактитовых пещерах, сплавляться на плоту по реке Лава и даже пролетать сквозь подземные пещеры на вездеходах. Приключение не становится намного горячее, чем это!
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт туда и обратно
Быстрый вход в Xplor
Шкафчики
Зоны отдыха с гамаками
Гардеробные комнаты
Оборудование
Ziplining с наступлением темноты
Рафтинг и купание в подземных лавовых реках
Прокатитесь по джунглям
Барбекю-барбекю с вегетарианскими и безалкогольными напитками
Что не входит
Дополнительные мероприятия (доступны за дополнительную плату)
Фото-сервис (предоставляется за дополнительную плату)
Полотенца (возьмите с собой)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Вы сами выбираете дату и время
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