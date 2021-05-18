Полезная информация о Сан-Мигель-де-Альенде
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Местное время в Сан-Мигель-де-Альенде
22:1534
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Сан-Мигель-де-Альенде
|По-английски
|San Miguel de Allende
|Население города
|69 811 чел.
|Часовой пояс
|America/Mexico_City
|Средняя высота
|1 917 м. от уровня моря