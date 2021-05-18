Всё о Сан-Мигель-де-Альенде

Полезная информация о Сан-Мигель-де-Альенде

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Местное время в Сан-Мигель-де-Альенде
22:1534
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаСан-Мигель-де-Альенде
По-английскиSan Miguel de Allende
Население города69 811 чел.
Часовой поясAmerica/Mexico_City
Средняя высота1 917 м. от уровня моря

Где находится Сан-Мигель-де-Альенде на карте