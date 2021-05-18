Всё о Керетаро

Полезная информация о Керетаро

Что нужно знать о Керетаро: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Керетаро
22:1552
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаКеретаро
По-английскиSantiago de Queretaro
Столица регионаКеретаро является столицей региона
Население города626 495 чел.
Часовой поясAmerica/Mexico_City
Средняя высота1 826 м. от уровня моря

Где находится Керетаро на карте