Полезная информация о Керетаро
Что нужно знать о Керетаро: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Керетаро
22:1552
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Керетаро
|По-английски
|Santiago de Queretaro
|Столица региона
|Керетаро является столицей региона
|Население города
|626 495 чел.
|Часовой пояс
|America/Mexico_City
|Средняя высота
|1 826 м. от уровня моря