Как добраться до Сьюдада-Хуареса на самолёте
В Сьюдаде-Хуаресе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Abraham Gonzalez International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сьюдада-Хуареса
- Сьюдад-Хуарес CJSAbraham Gonzalez International Airport
Самые дешёвые билеты в Сьюдад-Хуарес из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇲🇽Леона
|2 661
|2ч 5м
|15.10.2020
|из 🇲🇽Гвадалахары
|3 591
|24ч 41м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇲🇽Мехико
|3 611
|2ч 40м
|26.11.2020
|из 🇲🇽Оахаки
|5 290
|18ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇲🇽Канкуна
|6 051
|24ч (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇲🇽Масатлана
|6 461
|13ч 40м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇲🇽Веракруса
|6 609
|40ч 39м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇲🇽Мериды
|7 381
|15ч 12м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇲🇽Матамороса
|7 512
|23ч 17м (⇵1)
|21.04.2021
|из 🇺🇸Чикаго
|7 868
|18ч 44м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇲🇽Агуаскальентеса
|8 028
|7ч 27м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇲🇽Минатитлана
|8 383
|10ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇲🇽Мехикали
|10 586
|11ч 56м (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇲🇽Тапачулы
|13 808
|42ч 40м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|30 437
|24ч 20м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇧🇷Манауса
|117 037
|46ч 12м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сьюдада-Хуареса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сьюдада-Хуареса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Леон, Канкун, Денвер, Гвадалахара и Мехико
- 13.11.202016.11.2020
- 17.12.202026.12.2020
- 20.11.202025.11.2020
- 31.10.202003.12.2020
- 19.12.202012.01.2021
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