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Летим в Сьюдад-Хуарес

Как добраться до Сьюдада-Хуареса на самолёте

В Сьюдаде-Хуаресе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Abraham Gonzalez International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сьюдада-Хуареса

  1. Сьюдад-Хуарес CJS
    Abraham Gonzalez International Airport

Самые дешёвые билеты в Сьюдад-Хуарес из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇲🇽Леона2 6612ч 5м
15.10.2020из 🇲🇽Гвадалахары3 59124ч 41м (⇵1)
10.12.2020из 🇲🇽Мехико3 6112ч 40м
26.11.2020из 🇲🇽Оахаки5 29018ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇲🇽Канкуна6 05124ч (⇵1)
10.12.2020из 🇲🇽Масатлана6 46113ч 40м (⇵1)
19.10.2020из 🇲🇽Веракруса6 60940ч 39м (⇵2)
23.10.2020из 🇲🇽Мериды7 38115ч 12м (⇵1)
26.10.2020из 🇲🇽Матамороса7 51223ч 17м (⇵1)
21.04.2021из 🇺🇸Чикаго7 86818ч 44м (⇵1)
27.10.2020из 🇲🇽Агуаскальентеса8 0287ч 27м (⇵1)
10.12.2020из 🇲🇽Минатитлана8 38310ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇲🇽Мехикали10 58611ч 56м (⇵1)
03.01.2021из 🇲🇽Тапачулы13 80842ч 40м (⇵2)
16.12.2020из 🇪🇸Барселоны30 43724ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇧🇷Манауса117 03746ч 12м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сьюдада-Хуареса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Леон, Канкун, Денвер, Гвадалахара и Мехико

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Сьюдада-Хуареса