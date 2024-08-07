7 часов
Водная прогулка
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес (из Канкуна)
Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник и среду в 09:00
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
$149 за человека
6 часов
Водная прогулка
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
Начало: В вашем отеле
$139 за человека
6 часов
Водная прогулка
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан из Тулума
Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
7 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$249 за человека
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