2 часа
Индивидуальная
Малые Милешты. Винные подвалы - экскурсия с дегустацией
Начало: Удобное для туристов
Расписание: любое удобное для клиента
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от $75 за человека
2 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Кишиневу. Для гостей столицы
Начало: По желанию клиента водитель встретит по адрессу
Расписание: Расписание гибкое
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от $75 за человека
2 часа
Индивидуальная
«CRICOVO» Винные подвалы - экскурсия + трансфер!!
Начало: Любое удобное для туриста
Расписание: любое удобное клиенту
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от $80 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кишиневу в категории «Популярные экскурсии»
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