Пешая 3 часа 7 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Знакомство с Кишинёвом Познакомьтесь с Кишинёвом через его исторические места и удивительные истории. Узнайте о знаменитых личностях и событиях, оставивших след в городе Начало: В сквере Михая Эминеску €58 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 24 отзыва Индивидуальная Беговая экскурсия по Кишинёву Насладитесь беговой экскурсией по Кишинёву, где каждый шаг откроет новые грани города. Узнайте о его славном прошлом и почувствуйте ритм столицы €75 за всё до 50 чел. На машине 30 минут 2 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Выгодный трансфер в Кишинёве Индивидуальный трансфер с русскоговорящим водителем из аэропорта Кишинёва. Комфорт и безопасность гарантированы! Забронируйте удобный трансфер сейчас €25 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Кишинёва

