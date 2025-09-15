Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Кишинёвом
Познакомьтесь с Кишинёвом через его исторические места и удивительные истории. Узнайте о знаменитых личностях и событиях, оставивших след в городе
Начало: В сквере Михая Эминеску
15 сен в 09:00
29 сен в 09:00
€58 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Беговая экскурсия по Кишинёву
Насладитесь беговой экскурсией по Кишинёву, где каждый шаг откроет новые грани города. Узнайте о его славном прошлом и почувствуйте ритм столицы
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
€75 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Кишинёве
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим водителем из аэропорта Кишинёва. Комфорт и безопасность гарантированы! Забронируйте удобный трансфер сейчас
Завтра в 00:00
14 сен в 00:00
€25 за всё до 3 чел.
