S SERGHEI Мой белый город, ты - цветок из камня Огромное спасибо Ирине за прекрасную, содержательную экскурсию, было интересно и без формализма. Экскурсия помогла взглянуть на Кишинёв, как на дружественный и прекрасный город!

В Владимир С Кишиневом на «ты» Отличная прогулка по историческому Кишиневу. Есть возможность познакомиться с многообразной и исторически богатой культурой города.

L Lena С Кишиневом на «ты» Спасибо за проведенное вместе время. Сердечно благодарим гида Инну. Всё очень понравилось! Спасибо за интересный рассказ о достопримечательностях.

A Aram Мой белый город, ты - цветок из камня Все прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсии

D Diana Выгодный трансфер в Кишинёве водитель был очень любезен и внимателен