На Рождество – экскурсии в Кишинёве

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Кишинёве на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
С Кишиневом на «ты»
Пешая
24 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
С Кишиневом на «ты»
Дружеская прогулка по главным достопримечательностям города
Начало: У кафе Tucano Coffe
28 окт в 08:00
29 окт в 08:00
50 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Кишинёве
На машине
1 отзыв
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Кишинёве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 00:00
25 окт в 00:00
25 за всё до 3 чел.
Мой белый город, ты - цветок из камня
На машине
12 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мой белый город, ты - цветок из камня
Визитные карточки города и его история на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 09:00
28 окт в 09:00
90 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    SERGHEI
    10 октября 2024
    Мой белый город, ты - цветок из камня
    Огромное спасибо Ирине за прекрасную, содержательную экскурсию, было интересно и без формализма. Экскурсия помогла взглянуть на Кишинёв, как на дружественный и прекрасный город!
    Огромное спасибо Ирине за прекрасную, содержательную экскурсию, было интересно и без формализмаОгромное спасибо Ирине за прекрасную, содержательную экскурсию, было интересно и без формализмаОгромное спасибо Ирине за прекрасную, содержательную экскурсию, было интересно и без формализмаОгромное спасибо Ирине за прекрасную, содержательную экскурсию, было интересно и без формализмаОгромное спасибо Ирине за прекрасную, содержательную экскурсию, было интересно и без формализма
  • В
    Владимир
    12 августа 2024
    С Кишиневом на «ты»
    Отличная прогулка по историческому Кишиневу. Есть возможность познакомиться с многообразной и исторически богатой культурой города.
  • L
    Lena
    3 августа 2024
    С Кишиневом на «ты»
    Спасибо за проведенное вместе время. Сердечно благодарим гида Инну. Всё очень понравилось! Спасибо за интересный рассказ о достопримечательностях.
  • A
    Aram
    7 июня 2024
    Мой белый город, ты - цветок из камня
    Все прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсии
    Все прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсииВсе прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсииВсе прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсииВсе прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсииВсе прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсииВсе прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсииВсе прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсии
  • D
    Diana
    7 июня 2024
    Выгодный трансфер в Кишинёве
    водитель был очень любезен и внимателен
  • А
    Артур
    25 мая 2024
    С Кишиневом на «ты»
    Привет всем, С нами в качестве гида была Инна. Очень интересная и полезная экскурсия. Инна хорошо эрудированный и интересный гид. Любит и знает Кишинев. Все прошло дружелюбной и доброй атмосфере. Спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Кишинёву в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Кишинёву в октябре 2024
Сейчас в Кишинёве в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 90. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Кишинёве (Молдавия 🇲🇩) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 37 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Молдавии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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