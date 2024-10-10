4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
С Кишиневом на «ты»
Дружеская прогулка по главным достопримечательностям города
Начало: У кафе Tucano Coffe
28 окт в 08:00
29 окт в 08:00
€50 за всё до 4 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Кишинёве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 00:00
25 окт в 00:00
€25 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мой белый город, ты - цветок из камня
Визитные карточки города и его история на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 09:00
28 окт в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSERGHEI10 октября 2024Огромное спасибо Ирине за прекрасную, содержательную экскурсию, было интересно и без формализма. Экскурсия помогла взглянуть на Кишинёв, как на дружественный и прекрасный город!
- ВВладимир12 августа 2024Отличная прогулка по историческому Кишиневу. Есть возможность познакомиться с многообразной и исторически богатой культурой города.
- LLena3 августа 2024Спасибо за проведенное вместе время. Сердечно благодарим гида Инну. Всё очень понравилось! Спасибо за интересный рассказ о достопримечательностях.
- AAram7 июня 2024Все прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсии
- DDiana7 июня 2024водитель был очень любезен и внимателен
- ААртур25 мая 2024Привет всем, С нами в качестве гида была Инна. Очень интересная и полезная экскурсия. Инна хорошо эрудированный и интересный гид. Любит и знает Кишинев. Все прошло дружелюбной и доброй атмосфере. Спасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Кишинёву в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кишинёве
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Кишинёву в октябре 2024
Сейчас в Кишинёве в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 90. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Кишинёве (Молдавия 🇲🇩) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 37 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Молдавии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь