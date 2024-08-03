4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
С Кишиневом на «ты»
Дружеская прогулка по главным достопримечательностям города
Начало: У кафе Tucano Coffe
Завтра в 16:00
7 авг в 20:00
€50 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мой белый город, ты - цветок из камня
Визитные карточки города и его история на авто-пешеходной экскурсии
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Кишинёве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 14:00
7 авг в 00:00
€25 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLena3 августа 2024Спасибо за проведенное вместе время. Сердечно благодарим гида Инну. Всё очень понравилось! Спасибо за интересный рассказ о достопримечательностях.
- AAram7 июня 2024Все прошло прекрасно, гид замечательный, не жалко того времени что вы проведете в экскурсии
- DDiana7 июня 2024водитель был очень любезен и внимателен
- ААртур25 мая 2024Привет всем, С нами в качестве гида была Инна. Очень интересная и полезная экскурсия. Инна хорошо эрудированный и интересный гид. Любит и знает Кишинев. Все прошло дружелюбной и доброй атмосфере. Спасибо большое
- ЕЕлена19 апреля 2024Все было замечательно. Немного подвела погода. Экскурсия очень интересная и познавательная.
- ООльга19 марта 2024Инна отличный гид и очень глубокие познания как в истории Кишинева и Молдовы, так и в мире вина (что для
- ННазим9 марта 2024Гид Ирина очень интересно, доступно и охотно рассказывала об истории города. Показала достопримечательности и передала много позновательного материала. Экскурсия нам очень понравилась. Благодарим, также водителя Романа.
Ответы на вопросы от путешественников по Кишинёву в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Кишинёву в августе 2024
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