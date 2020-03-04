3 отзыва оставили туристы

Слово истории и политике
Во время экскурсии вы узнаете, откуда у Кишинёва такое название, как он стал столицей и что этому способствовало. Побываете на том месте, где был основан город, увидите первую водонапорную башню, телевизионную станцию, первые церкви. Также поговорим о политическом устройстве Молдавии, о её советском прошлом, о небольших тайнах Кишинёва.
Главные достопримечательности столицы
Благодаря пешей прогулке и автомобильной экскурсии по Кишинёву вы охватите все самые интересные и значимые места города. В наш маршрут войдут:
Кроме того, вы увидите художественный музей, мэрию, органный зал и многие другие архитектурные памятники, которые расскажут о своих особенностях, авторах и судьбах.
Выдающиеся жители и гости города
Мы проедем по улицам, многие из которых носят имена известных людей. Я расскажу вам о них и об их вкладе в историческое и культурное развитие Молдавии. А также познакомлю с гостями города: например, вы узнаете, где прогуливался Пушкин и куда заглядывал на важные приёмы.