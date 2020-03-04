3 отзыва оставили туристы

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Мой белый город, ты — цветок из камня

Визитные карточки города и его история на авто-пешеходной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

72 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
4
Irina
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Irina – Гид в Кишинёве
Если вы оказались в Кишинёве, я покажу вам много интересного.

Вас ждут главные достопримечательности 🏛️ и символы города — памятник Штефану Великому, одноимённый парк, Кафедральный собор, значимые архитектурные объекты.

Я поделюсь с вами историей 📖 города, интересными фактами о Молдавии, легендами и тайнами.

А в конце экскурсии 🧭 можно зайти в ресторан национальной кухни 🥧 с живой музыкой и пообедать с бокалом молдавского вина.
Мой белый город, ты — цветок из камня
Мой белый город, ты — цветок из камня

Что вас ожидает

Слово истории и политике
Во время экскурсии вы узнаете, откуда у Кишинёва такое название, как он стал столицей и что этому способствовало. Побываете на том месте, где был основан город, увидите первую водонапорную башню, телевизионную станцию, первые церкви. Также поговорим о политическом устройстве Молдавии, о её советском прошлом, о небольших тайнах Кишинёва.

Главные достопримечательности столицы
Благодаря пешей прогулке и автомобильной экскурсии по Кишинёву вы охватите все самые интересные и значимые места города. В наш маршрут войдут:

  • Памятник Штефану Великому — символ всей Молдавии. Вы узнаете, почему этому правителю было присвоено звание Великого, услышите о его политике и войнах во время 47-летнего правления.
  • Парк Штефана Великого — самый старый в городе. Я расскажу вам историю создания парка и покажу аллею классиков — бюсты писателей, композиторов, политических деятелей.
  • Кафедральный собор — главный храм города с интересной историей. Вы услышите о людях, связанных с этим собором, о судьбе колокольни и Триумфальной арки, которые находятся на территории храма.
  • Здание кинотеатра «Патрия» — памятник архитектуры 19 века, где когда-то обсуждали будущую судьбу города.
  • Театр оперы и балета имени Марии Биешу — вы увидите молодое здание, но узнаете о многолетней истории балетной труппы Кишинёва и откроете театральные страницы города.

Кроме того, вы увидите художественный музей, мэрию, органный зал и многие другие архитектурные памятники, которые расскажут о своих особенностях, авторах и судьбах.

Выдающиеся жители и гости города
Мы проедем по улицам, многие из которых носят имена известных людей. Я расскажу вам о них и об их вкладе в историческое и культурное развитие Молдавии. А также познакомлю с гостями города: например, вы узнаете, где прогуливался Пушкин и куда заглядывал на важные приёмы.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсию можно заказать и для большего количества человек (от 4 до 8 — 115 €; от 9 до 19 — 165 €)
Мой белый город, ты — цветок из камня
Мой белый город, ты — цветок из камня
Мой белый город, ты — цветок из камня
Мой белый город, ты — цветок из камня
Мой белый город, ты — цветок из камня
Мой белый город, ты — цветок из камня
Мой белый город, ты — цветок из камня
Мой белый город, ты — цветок из камня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Irina
Irina
Мне 35 лет, из которых 16 лет я занимаюсь организацией и проведением экскурсий по Молдове. Я получила образование в туризме и уже с 2003 года обладаю дипломом специалиста в туристической деятельности, а уже с 2006 года и сертификатом гида-экскурсовода. Я много езжу по своей стране, изучаю её туристические возможности и достопримечательности, которые многие годы остаются без внимания, но очень в нём нуждаются. Для наших туристов и гостей открываю новый взгляд на Молдову.
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3 отзыва оставили туристы

4 марта 2020
Экскурсия показалась немного хаотичной, хотя Ирина очень добросовестно пыталась донести максимум информации
22 июня 2019
Экскурсию вела не Ирина, а мужчина, вроде Егор, который, по нашему мнению, не является профессиональным гидом. Хотя он очень старался и был приятен в общении, но тема экскурсии не была раскрыта. Ожидания не оправдались. Целостного впечатления о городе не сложилось.
Михаил
4 мая 2019
Спасибо Ирине за интересную и содержательную экскурсию по Кишиневу. Мне понравилось, советую.

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