3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Слово истории и политике

Во время экскурсии вы узнаете, откуда у Кишинёва такое название, как он стал столицей и что этому способствовало. Побываете на том месте, где был основан город, увидите первую водонапорную башню, телевизионную станцию, первые церкви. Также поговорим о политическом устройстве Молдавии, о её советском прошлом, о небольших тайнах Кишинёва.

Главные достопримечательности столицы

Благодаря пешей прогулке и автомобильной экскурсии по Кишинёву вы охватите все самые интересные и значимые места города. В наш маршрут войдут:

Памятник Штефану Великому — символ всей Молдавии. Вы узнаете, почему этому правителю было присвоено звание Великого, услышите о его политике и войнах во время 47-летнего правления.

Парк Штефана Великого — самый старый в городе. Я расскажу вам историю создания парка и покажу аллею классиков — бюсты писателей, композиторов, политических деятелей.

Кафедральный собор — главный храм города с интересной историей. Вы услышите о людях, связанных с этим собором, о судьбе колокольни и Триумфальной арки, которые находятся на территории храма.

Здание кинотеатра «Патрия» — памятник архитектуры 19 века, где когда-то обсуждали будущую судьбу города.

Театр оперы и балета имени Марии Биешу — вы увидите молодое здание, но узнаете о многолетней истории балетной труппы Кишинёва и откроете театральные страницы города.

Кроме того, вы увидите художественный музей, мэрию, органный зал и многие другие архитектурные памятники, которые расскажут о своих особенностях, авторах и судьбах.

Выдающиеся жители и гости города

Мы проедем по улицам, многие из которых носят имена известных людей. Я расскажу вам о них и об их вкладе в историческое и культурное развитие Молдавии. А также познакомлю с гостями города: например, вы узнаете, где прогуливался Пушкин и куда заглядывал на важные приёмы.