Найдено 4 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Монако на русском языке, цены от €158, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 16 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Знакомьтесь, Монако: Путешествие от современности к истории Подарите себе незабываемое приключение по Монако, где современный гламур сочетается с историческим очарованием Начало: В центре Монте-Карло от €180 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 41 отзыв Индивидуальная до 7 чел. Лучший выбор Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ Начало: Около Казино Монте-Карло €167 за всё до 7 чел. Пешая 2 часа 10% 2 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Гламурный тур по Монте-Карло (18+): роскошь и интриги Погрузитесь в мир роскоши и пикантных историй Монте-Карло. Узнайте о знаменитых местах, шефах и тайнах княжества Начало: Возле Казино Монте-Карло €158 €175 за всё до 3 чел. На машине 8 часов 1 отзыв Мини-группа до 4 чел. Большое путешествие по Лазурному побережью За один день вы посетите 9 городов Лазурного побережья! Откройте для себя Княжество Монако, мир кино в Каннах и ароматы Фрагонар в Эзе Начало: Экскурсии на границе Франции и Монако Расписание: ежедневно в 09:45 €299 за человека Другие экскурсии Монако

