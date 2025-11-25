Мои заказы

Гастрономические экскурсии Монако

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Монако на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Монако - не только про гламур (хотя и про него тоже)
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Монако - не только про гламур
Прогулка по Монте-Карло, дворец, старинные улочки и виды на Средиземное море. Узнайте, как Монако стало символом роскоши и величия
Начало: В Монако
«По желанию насладитесь чашечкой кофе в одном из знаменитых Café de Paris»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в княжество Монако
На машине
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в княжество Монако: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте для себя величие и тайны княжества
Начало: У церкви святой Девоты
Сегодня в 11:00
11 дек в 09:00
€295 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка «Гламурное Монако»
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечерняя прогулка по гламурному Монако: Путешествие в мир роскоши
Почувствуйте атмосферу роскоши вечернего Монако, где история встречается с гламуром на каждом шагу. Это путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: На площади Pl. du Casino
«Или предпочтете изысканный ужин в одном их лучших ресторанов, где я расскажу о культе красивой еды и мишленовских звездах»
Завтра в 18:00
12 дек в 18:00
€249 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tamara
    25 ноября 2025
    Монако - не только про гламур (хотя и про него тоже)
    Спасибо Диане за такую прекрасную экскурсию и разные рекомендации, которые она дала в ходе нашего следования. Очень понравился старый город и казино, а после экскурсии сходили и в Океанографический музей! Программа максимум выполнена! - Тамара
  • M
    Marina
    23 ноября 2025
    Монако - не только про гламур (хотя и про него тоже)
    Экскурсия в Монако прошла на ура! Захотелось переехать и жить здесь! Диана умничка, за 3 часа умудрилась показать нам практически
    читать дальше

    все Монако, а потом с чувством выполненного долга поели в классном ресторане Ля Марэ в порту. Рекомендуем и экскурсию, и ресторан:)))
    Всех благ и благодарных туристов!

  • S
    Svetlana
    22 ноября 2025
    Монако - не только про гламур (хотя и про него тоже)
    Это наша вторая экскурсия с Дианой. В первый раз она познакомила нас с Каннами и мы влюбились в них, а
    читать дальше

    в этот раз Монако нас поразило своей роскошью и гламуром. Все прошло идеально: маршрут, рассказ и места знакомые ранее только по фильмам. Остались в Монако после экскурсии, что поиграть в казино, ну это святое в таком месте:). Ничего не выиграли, зато сколько удовольствия получили. Всем рекомендуем эту экскурсию!

  • Р
    Роман
    29 октября 2025
    Добро пожаловать в княжество Монако
    Отличная экскурсия по Монако у нас получилась! Посмотрели основные достопримечательности и узнали много новой информации. Все благодаря нашему прекрасному гиду. Лара превзошла все ожидания. Спасибо!!!
  • P
    Parviz
    15 октября 2025
    Добро пожаловать в княжество Монако
    Экскурсия с Ларой по Монако и Монте-Карло была просто великолепной! Лара — замечательный гид, которая с большой любовью и увлечением
    читать дальше

    рассказывает о каждом уголке княжества. Благодаря ей мы узнали множество интересных фактов об истории Монако, семье Гримальди и легендарном казино Монте-Карло. Маршрут был идеально продуман — от старого города и дворца до набережной и гоночной трассы Формулы-1.
    Отдельное спасибо за доброжелательную атмосферу и внимание к деталям — день прошёл незабываемо!
    Настоятельно рекомендуем экскурсию с Ларой всем, кто хочет по-настоящему почувствовать дух Монако.

  • О
    Ольга
    23 сентября 2025
    Монако - не только про гламур (хотя и про него тоже)
    Давно мечтала посетить Монако - самое роскошное место Лазурного берега… и как же повезло это сделать именно с Дианой! Бытует
    читать дальше

    стереотип, что Монако - это только про суперкары и казино, но благодаря Диане удалось многое узнать об истории этого государства, его выдающихся личностях и почувствовать себя (пусть и только на один день) монегаском 😉
    Гид не только обладает глубокими знаниями о Монако и его окрестностях, но и по-настоящему любит эти места и свою работу. Осталась под огромным впечатлением и обязательно вернусь еще!

  • А
    Александр
    29 августа 2025
    Монако - не только про гламур (хотя и про него тоже)
    Прекрасное посещение Монако! Это была уже наша третья экскурсия с Дианой на Лазурном берегу. Все прошло четко и душевно. Светские
    читать дальше

    истории чередовались с историческими пояснениями. Все было интересно и легко. В Монако мы уже бывали, но Диана показала нам его под новым ракурсом. Как обычно получиши много практических советов относительно транспорта покупок и кафе! Спасибо!!!

  • Д
    Дмитрий
    10 августа 2025
    Монако - не только про гламур (хотя и про него тоже)
    Спасибо за экскурсию по Монако.
    Посетили все основные места княжества — Дворцовую площадь, музей океанографии, казино, места знаменитых гонок. Всё было
    читать дальше

    удобно организовано, маршрут продуманный. Диана рассказывала интересно и понятно, давала время на фото и просто посмотреть по сторонам. Панорамы — отдельное удовольствие. Приятная прогулка, остались довольны.

  • О
    Ольга
    9 августа 2025
    Добро пожаловать в княжество Монако
    Лара, прекрасная эрудированная девушка и отличный гид! Забрала нас от отеля и время экскурсии пролетело незаметно, очень было интересно и познавательно!!! Будем рекомендовать ее и сами с удовольствием еще с ней будем бронировать экскурсии!
  • Т
    Татьяна
    6 августа 2025
    Монако - не только про гламур (хотя и про него тоже)
    Добрый день всем путешественникам!
    Сегодня мы (я и мой сын) совершили прогулку по княжеству Монако с гидом Дианой! Услышали интереснейшую историю
    читать дальше

    про это карликовое государство с древних времен и до наших дней! Маршрут сопровождался бомбическими видами и интересными локациями! Диана показала себя интересным рассказчиком, дала много полезных рекомендаций. Всем рекомендуем послушать эту красивую экскурсию в ее исполнении!!
    Татьяна

    Добрый день всем путешественникам!
  • Л
    Лев
    10 июня 2025
    Добро пожаловать в княжество Монако
    Отличная экскурсия, замечательный гид!
    У Лары глубокие знания по региону, грамотная и глубокая аналитическая оценка прошлого Монако, традиций, их влияния на
    читать дальше

    современную политику и решения по развитию страны.
    Было интересно и приятное общение только дополняло ее рассказ и показ.
    Рекомендуем всем желающим узнать и познать страну с Ларой.

  • Н
    Наталья
    15 апреля 2025
    Добро пожаловать в княжество Монако
    Хочу выразить огромную благодарность Ларе за незабываемую экскурсию по Монако и Монте-Карло! С первой минуты стало понятно, что мы в
    читать дальше

    надёжных и увлечённых руках. Лара не только отлично ориентируется в истории и архитектуре этих удивительных мест, но и умеет рассказывать интересно, живо и с душой.

    Поездка на машине позволила увидеть больше, чем стандартные маршруты: были уютные панорамные точки. Лара подстраивалась под наш ритм, делилась интересными фактами и историями. Благодаря ей мы увидели Монако не только как роскошный город, но и как место с характером, культурой и историей.

    От всей души рекомендую экскурсию с Ларой всем, кто хочет по-настоящему почувствовать атмосферу Лазурного берега!

  • А
    Анжелика
    13 сентября 2024
    Добро пожаловать в княжество Монако
    Отличная экскурсия по солнечному Монако!
    Лара, обаятельная и общительная девушка, хорошо знает историю государства.
  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Добро пожаловать в княжество Монако
    Лара - отличный экскурсовод, подходящий к работе с душой и любовью. Я была в Монако больше 10 лет назад, но
    читать дальше

    как оказалось ничего и не видела. Спасибо Ларе за открытие этого маленького княжества. Нам понравилась структура прогулки и ее организация. Смело рекомендую 👍🏻

  • K
    Katerina
    10 августа 2023
    Добро пожаловать в княжество Монако
    Мы просто в восторге и от экскурсии и от Монако и от Лары! Самый классный гид, которого я только встречала! Очень воспитанная, позитивная, деликатная, умная и просто нереально классная! Рекомендую 100%
  • И
    Ирина
    17 июля 2023
    Добро пожаловать в княжество Монако
    Отличный гид, открытая и светлая девушка, нескучно, замечательно и с пользой проведённые 2,5 часа. Узнали много нового и интересного.
  • А
    Алина
    2 сентября 2022
    Добро пожаловать в княжество Монако
    Лара - потрясающая.
    Крайне рекомендую сходить на экскурсию именно с ней: максимальная позитивность, великолепные знания, все самое интересное в княжестве максимально грамотно смогли посмотреть за 1.5 часа.
  • Ж
    Жанна
    11 ноября 2019
    Добро пожаловать в княжество Монако
    Огромное спасибо за экскурсию в Монако. Очень содержательно и интересно!

