Индивидуальная
до 10 чел.
Монако - не только про гламур
Прогулка по Монте-Карло, дворец, старинные улочки и виды на Средиземное море. Узнайте, как Монако стало символом роскоши и величия
Начало: В Монако
«По желанию насладитесь чашечкой кофе в одном из знаменитых Café de Paris»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в княжество Монако: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте для себя величие и тайны княжества
Начало: У церкви святой Девоты
Сегодня в 11:00
11 дек в 09:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечерняя прогулка по гламурному Монако: Путешествие в мир роскоши
Почувствуйте атмосферу роскоши вечернего Монако, где история встречается с гламуром на каждом шагу. Это путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: На площади Pl. du Casino
«Или предпочтете изысканный ужин в одном их лучших ресторанов, где я расскажу о культе красивой еды и мишленовских звездах»
Завтра в 18:00
12 дек в 18:00
€249 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTamara25 ноября 2025Спасибо Диане за такую прекрасную экскурсию и разные рекомендации, которые она дала в ходе нашего следования. Очень понравился старый город и казино, а после экскурсии сходили и в Океанографический музей! Программа максимум выполнена! - Тамара
- MMarina23 ноября 2025Экскурсия в Монако прошла на ура! Захотелось переехать и жить здесь! Диана умничка, за 3 часа умудрилась показать нам практически
- SSvetlana22 ноября 2025Это наша вторая экскурсия с Дианой. В первый раз она познакомила нас с Каннами и мы влюбились в них, а
- РРоман29 октября 2025Отличная экскурсия по Монако у нас получилась! Посмотрели основные достопримечательности и узнали много новой информации. Все благодаря нашему прекрасному гиду. Лара превзошла все ожидания. Спасибо!!!
- PParviz15 октября 2025Экскурсия с Ларой по Монако и Монте-Карло была просто великолепной! Лара — замечательный гид, которая с большой любовью и увлечением
- ООльга23 сентября 2025Давно мечтала посетить Монако - самое роскошное место Лазурного берега… и как же повезло это сделать именно с Дианой! Бытует
- ААлександр29 августа 2025Прекрасное посещение Монако! Это была уже наша третья экскурсия с Дианой на Лазурном берегу. Все прошло четко и душевно. Светские
- ДДмитрий10 августа 2025Спасибо за экскурсию по Монако.
Посетили все основные места княжества — Дворцовую площадь, музей океанографии, казино, места знаменитых гонок. Всё было
- ООльга9 августа 2025Лара, прекрасная эрудированная девушка и отличный гид! Забрала нас от отеля и время экскурсии пролетело незаметно, очень было интересно и познавательно!!! Будем рекомендовать ее и сами с удовольствием еще с ней будем бронировать экскурсии!
- ТТатьяна6 августа 2025Добрый день всем путешественникам!
Сегодня мы (я и мой сын) совершили прогулку по княжеству Монако с гидом Дианой! Услышали интереснейшую историю
- ЛЛев10 июня 2025Отличная экскурсия, замечательный гид!
У Лары глубокие знания по региону, грамотная и глубокая аналитическая оценка прошлого Монако, традиций, их влияния на
- ННаталья15 апреля 2025Хочу выразить огромную благодарность Ларе за незабываемую экскурсию по Монако и Монте-Карло! С первой минуты стало понятно, что мы в
- ААнжелика13 сентября 2024Отличная экскурсия по солнечному Монако!
Лара, обаятельная и общительная девушка, хорошо знает историю государства.
- ООльга1 апреля 2024Лара - отличный экскурсовод, подходящий к работе с душой и любовью. Я была в Монако больше 10 лет назад, но
- KKaterina10 августа 2023Мы просто в восторге и от экскурсии и от Монако и от Лары! Самый классный гид, которого я только встречала! Очень воспитанная, позитивная, деликатная, умная и просто нереально классная! Рекомендую 100%
- ИИрина17 июля 2023Отличный гид, открытая и светлая девушка, нескучно, замечательно и с пользой проведённые 2,5 часа. Узнали много нового и интересного.
- ААлина2 сентября 2022Лара - потрясающая.
Крайне рекомендую сходить на экскурсию именно с ней: максимальная позитивность, великолепные знания, все самое интересное в княжестве максимально грамотно смогли посмотреть за 1.5 часа.
- ЖЖанна11 ноября 2019Огромное спасибо за экскурсию в Монако. Очень содержательно и интересно!
