надёжных и увлечённых руках. Лара не только отлично ориентируется в истории и архитектуре этих удивительных мест, но и умеет рассказывать интересно, живо и с душой.



Поездка на машине позволила увидеть больше, чем стандартные маршруты: были уютные панорамные точки. Лара подстраивалась под наш ритм, делилась интересными фактами и историями. Благодаря ей мы увидели Монако не только как роскошный город, но и как место с характером, культурой и историей.



От всей души рекомендую экскурсию с Ларой всем, кто хочет по-настоящему почувствовать атмосферу Лазурного берега!