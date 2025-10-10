Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Монако на русском языке, цены от €118. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 4 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Монако - не только про гламур Прогулка по Монте-Карло, дворец, старинные улочки и виды на Средиземное море. Узнайте, как Монако стало символом роскоши и величия Начало: В Монако €180 за всё до 7 чел. Пешая 4 часа 2 отзыва Мини-группа до 6 чел. Из Ниццы в бесподобный Монако Погрузитесь в великолепие Монако: от кафедрального собора до трассы Формулы-1. Эта экскурсия раскроет все тайны княжества Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако Расписание: во вторник в 15:00, в четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 13:00 €118 за человека Пешая 3 часа Индивидуальная до 3 чел. Вечерняя прогулка по гламурному Монако: Путешествие в мир роскоши Почувствуйте атмосферу роскоши вечернего Монако, где история встречается с гламуром на каждом шагу. Это путешествие, которое запомнится навсегда Начало: На площади Pl. du Casino €249 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Монако

