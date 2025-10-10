Индивидуальная
до 7 чел.
Монако - не только про гламур
Прогулка по Монте-Карло, дворец, старинные улочки и виды на Средиземное море. Узнайте, как Монако стало символом роскоши и величия
Начало: В Монако
Завтра в 09:00
14 окт в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Ниццы в бесподобный Монако
Погрузитесь в великолепие Монако: от кафедрального собора до трассы Формулы-1. Эта экскурсия раскроет все тайны княжества
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
Расписание: во вторник в 15:00, в четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 13:00
Завтра в 13:00
11 окт в 13:00
€118 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечерняя прогулка по гламурному Монако: Путешествие в мир роскоши
Почувствуйте атмосферу роскоши вечернего Монако, где история встречается с гламуром на каждом шагу. Это путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: На площади Pl. du Casino
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€249 за всё до 3 чел.
