1 чел. По популярности На машине 5.5 часов 6 отзывов Мини-группа до 4 чел. Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья Исследуйте средневековые городки, насладитесь ароматами парфюмерии и откройте для себя панорамы Лазурного побережья. Путешествие, полное открытий Начало: На границе Франции и Монако «Вы увидите две лучшие панорамы Ниццы из секретных точек, до которых не добраться пешком» Расписание: ежедневно в 09:45 €179 за человека Пешая 2 часа 36 отзывов Мини-группа до 10 чел. Свидание с Монако каждый день Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей Начало: У входа в туристическое агентство Office du Touris... «Погуляете по улочкам Старого города и встретите стражников, охраняющих Княжеский дворец — кстати, рядом с ним вас ждёт захватывающая панорама Монако» Расписание: ежедневно в 15:15 €45 за человека Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Личное свидание с Монако Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя Начало: У входа в офис Туристической информации «Погуляете по улочкам Старого города и встретите стражников, охраняющих Княжеский дворец — кстати, рядом с ним вас ждёт захватывающая панорама Монако» от €180 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Монако

