Мини-группа
до 4 чел.
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
Исследуйте средневековые городки, насладитесь ароматами парфюмерии и откройте для себя панорамы Лазурного побережья. Путешествие, полное открытий
Начало: На границе Франции и Монако
«Вы увидите две лучшие панорамы Ниццы из секретных точек, до которых не добраться пешком»
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
11 дек в 09:45
€179 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Монако каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У входа в туристическое агентство Office du Touris...
«Погуляете по улочкам Старого города и встретите стражников, охраняющих Княжеский дворец — кстати, рядом с ним вас ждёт захватывающая панорама Монако»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€45 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Монако
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У входа в офис Туристической информации
«Погуляете по улочкам Старого города и встретите стражников, охраняющих Княжеский дворец — кстати, рядом с ним вас ждёт захватывающая панорама Монако»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €180 за всё до 10 чел.
