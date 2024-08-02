Индивидуальная
до 7 чел.
Монако по следам «Орла и решки»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте все стороны княжества: от современной роскоши до исторических сокровищ
Начало: Около Казино Монте-Карло
11 дек в 10:30
14 дек в 15:00
€167 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по классическим местам Монако
Погрузитесь в мир красоты и истории Монако, посетив его знаковые места и произведения искусства в компании опытного гида
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€187 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Монако: Путешествие от современности к истории
Подарите себе незабываемое приключение по Монако, где современный гламур сочетается с историческим очарованием
Начало: В центре Монте-Карло
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Монако - сказка, ставшая реальностью
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Монако. Прогулка по знаковым местам княжества оставит незабываемые впечатления и раскроет тайны элитного мира
Начало: У арт-объекта «Небесное зеркало»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Монако - не только про гламур
Прогулка по Монте-Карло, дворец, старинные улочки и виды на Средиземное море. Узнайте, как Монако стало символом роскоши и величия
Начало: В Монако
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гламурная прогулка по Монте-Карло (18+)
Побывать в самых пафосных местах Монте-Карло и услышать истории, которых нет в путеводителях
Начало: Возле Казино Монте-Карло
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
€175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в княжество Монако: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в мир роскоши и истории с эксклюзивной экскурсией по Монако. Откройте для себя величие и тайны княжества
Начало: У церкви святой Девоты
Сегодня в 11:00
11 дек в 09:00
€295 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Монако каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У входа в туристическое агентство Office du Touris...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€45 за человека
- ААйжана2 августа 2024Чудесная прогулка с посещением отеля de Paris и игрой в казино. Спасибо Дине за интересные истории и, даже, сплетни. Все это очень любопытно и дает объемное представление о Монако, его истории и людях.
- ННина31 июля 2024Огромня благодарность нашему гиду Дине за увлекательную экскурсию! Посещение казино - великолепно! Очень доступно и в форме приватной беседы подана иинформация об истории Монако. Будем рекомендовать знакомым! Спасибо)
