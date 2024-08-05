Популярные экскурсии

Найдено 8 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Монако на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции
На автобусе
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции: от Монако до Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Монако, Эза, Ниццы и других жемчужин Ривьеры
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
720 за всё до 4 чел.
Жемчужина Франции: город Ментон и замок Рокебрюн
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина Франции: город Ментон и замок Рокебрюн
Расписание: по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Величие Княжества Монако
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Величие Княжества Монако
Монако - единственное государство, где военный оркестр численнее армии. Узнайте больше на нашей индивидуальной экскурсии
Начало: Генуя. или по согласию с туристами другое место
Расписание: зима,весна,лето,осень, в любой день по предварительной записи не менее 3х дней
Завтра в 12:00
7 авг в 09:00
450 за всё до 4 чел.
Бордигера и Дольчеаква: любимые места Клода Моне
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бордигера и Дольчеаква: путешествие по следам Клода Моне в Монако
Погрузитесь в мир искусства и истории, следуя путями Клода Моне в Бордигере и Дольчеакве. Откройте уникальные красоты Лигурии
Расписание: по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Ницца и город Эз-Виллаж
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Ниццу и Эз-Виллаж: Панорамные виды и создание парфюма
Погрузитесь в мир французской ривьеры с экскурсией из Монако. От Замковой горы до создания собственного аромата - впечатления незабываемы
Расписание: по запросу
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Сказочное Княжество Монако
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочное Княжество Монако: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по княжеству Монако - это шанс окунуться в атмосферу роскоши и истории, посетить знаковые места и узнать удивительные факты
Расписание: по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 4 чел.
Сан-Ремо: город цветов и итальянских песен
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сан-Ремо: город цветов, итальянских песен и архитектурных шедевров
Насладитесь красотой Сан-Ремо: знаменитые отели, исторические виллы и панорамные виды на город ждут вас на этой экскурсии
Расписание: по запросу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Княжество Себорга и Сан-Ремо
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Княжество Себорга и Сан-Ремо: индивидуальная экскурсия
Путешествие по старинным улочкам Себорги и культурным достопримечательностям Сан-Ремо. Узнайте историю, насладитесь видами и получите уникальные впечатления
Расписание: по запросу
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Монако
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции
  2. Жемчужина Франции: город Ментон и замок Рокебрюн
  3. Величие Княжества Монако
  4. Бордигера и Дольчеаква: любимые места Клода Моне
  5. Ницца и город Эз-Виллаж
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Монако в августе 2024
Сейчас в Монако в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 250 до 720.
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