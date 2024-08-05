12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорный тур по лучшим местам Лазурного берега Франции: от Монако до Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Монако, Эза, Ниццы и других жемчужин Ривьеры
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€720 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Расписание: по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Величие Княжества Монако
Монако - единственное государство, где военный оркестр численнее армии. Узнайте больше на нашей индивидуальной экскурсии
Начало: Генуя. или по согласию с туристами другое место
Расписание: зима,весна,лето,осень, в любой день по предварительной записи не менее 3х дней
Завтра в 12:00
7 авг в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бордигера и Дольчеаква: путешествие по следам Клода Моне в Монако
Погрузитесь в мир искусства и истории, следуя путями Клода Моне в Бордигере и Дольчеакве. Откройте уникальные красоты Лигурии
Расписание: по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Ниццу и Эз-Виллаж: Панорамные виды и создание парфюма
Погрузитесь в мир французской ривьеры с экскурсией из Монако. От Замковой горы до создания собственного аромата - впечатления незабываемы
Расписание: по запросу
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочное Княжество Монако: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по княжеству Монако - это шанс окунуться в атмосферу роскоши и истории, посетить знаковые места и узнать удивительные факты
Расписание: по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сан-Ремо: город цветов, итальянских песен и архитектурных шедевров
Насладитесь красотой Сан-Ремо: знаменитые отели, исторические виллы и панорамные виды на город ждут вас на этой экскурсии
Расписание: по запросу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Княжество Себорга и Сан-Ремо: индивидуальная экскурсия
Путешествие по старинным улочкам Себорги и культурным достопримечательностям Сан-Ремо. Узнайте историю, насладитесь видами и получите уникальные впечатления
Расписание: по запросу
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Монако в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Монако
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Монако
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Монако в августе 2024
Сейчас в Монако в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 250 до 720.
Экскурсии на русском языке в Монако (Монако 🇲🇨) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Монако. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь